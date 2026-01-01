Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dotaz na řízení pod vlivem alkoholu ve Znojmě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informace, zda Policie ČR eviduje případ podezření na řízení pod vlivem alkoholu, ke kterému mělo dojít ve dnech 9. nebo 10. března 2026 ve Znojmě (oblast .......), konkrétně pak zda byl v uvedené věci učiněn služební zákrok, jaké skutečnosti byly v rámci uvedeného zákroku zjištěny, zejména zda bylo zjištěno podezření na spáchání přestupku či trestného činu a jak bylo jednání právně kvalifikováno, v jaké fázi se věc aktuálně nachází (např. prověřování, postoupení správnímu orgánu apod.) a zda byla věc postoupena příslušnému správnímu orgánu a případně kterému.
Povinný subjekt žadateli sdělil, že ve dnech 9-10.3.20269 je ve vztahu k jím uvedené lokalitě evidován jeden případ podezření na řízení pod vlivem alkoholu a že v této věci nebyl proveden služební zákrok, bylo shledáno podezření ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1, písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb. a již došlo k oznámení podezření z přestupku na odbor dopravy Městského úřadu Znojmo.