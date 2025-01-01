Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na počet omezených, zadržených a zatčených osob
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících údajů týkajících se činnosti Policie České republiky v rámci územní působnosti Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024:
1. Počet případů zajištění osoby podle § 26 zákona č. 273/2008 Sb. (rozděleny podle jednotlivých ustanovení odstavce č. 1 písm. a-i), o Policii České republiky, a to rozdělený podle jednotlivých územních odborů (Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Bruntál, Nový Jičín).
2. Počet případů zadržení osoby podle § 75 a 76 zákon č. 141/1961 Sb. trestního řádu v uvedeném období, opět rozdělený podle územních odborů
V kolika případech byl podle § 76 vydán příkaz k zadržení vydaný soudem
3. Počet případů zatčení osoby podle § 69 zákon č. 141/1961 Sb. trestního řádu v uvedeném období, opět rozdělený podle územních odborů.
4. Statistické údaje vyjadřující vztah mezi počtem úkonů omezujících osobní svobodu (zajištění, zadržení, zatčení) a následným průběhem trestního řízení, tj.:
v kolika případech došlo po těchto úkonech k zahájení trestního stíhání,
v kolika případech bylo trestní stíhání odloženo nebo zastaveno,
případně v kolika případech bylo podáno obvinění nebo obžaloba.
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve uvádíme, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mj. vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám jako odpověď k bodům č. 1 až 3 žádosti poskytujeme dokument s tabulkami, které byly zpracovány na základě informací z informačního systému ETŘ, kterými povinný subjekt disponuje. Kromě rozdělení dat dle jednotlivých územních odborů, resp. Městského ředitelství policie Ostrava Vám pak nad rámec žádosti poskytujeme požadovaná data rozdělena rovněž dle jednotlivých let (viz druhá tabulka).
K požadavku „V kolika případech byl podle § 76 vydán příkaz k zadržení vydaný soudem“ uvádíme, že příkaz k zadržení vydá soudce na návrh státního zástupce dle ust. § 76a trestního řádu, nikoliv dle Vámi uváděného ust. § 76 trestního řádu. I v tabulkách jsou proto požadované počty vztaženy k ust. § 76a trestního řádu.
K bodu 4 žádosti Vám pak sdělujeme, že nedisponujeme statistickými údaji, které by vyjadřovaly vztah mezi počtem úkonů omezujících osobní svobodu a následným průběhem trestního řízení. Povinný subjekt by tak musel vytvářet novou informaci, k čemuž však povinný subjekt není ve smyslu výše uvedeného ust. § 2 odst. 4 InfZ povinen.