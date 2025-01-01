Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz na mapu kriminality

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„Jako zpracovatel „studie Revitalizace Sadu Jožky Jabůrkové“, Ostrava-Vítkovice (kat. ú. Vítkovice), Vás žádám o informaci výskytu kriminality (mapa kriminality) v dané lokalitě parku. Velmi by nám pomohla konkrétní místa, včetně vstupů do parku.

O tyto informace žádám na základě zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím.“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a sdělujeme následující.

Dle ust. § 6 odst. 1 InfZ může povinný subjekt, pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Policie ČR disponuje systémem mapy kriminality pro veřejnost a obce. Jedná se o otevřená data, kde si lze stáhnout požadované informace ve strojově čitelném formátu. Požadované informace tedy naleznete na webových stránkách https://kriminalita.policie.gov.cz/.

