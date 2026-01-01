Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na existenci dokumentů k místnímu šetření
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„V návaznosti na Vaši odpověď č. j. KRPT-……………………… ze dne 8. 7. 2026 žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k účasti …………… při místním šetření konaném dne 30. 6. 2026 ve věci účelové komunikace na pozemku parc. č. …… v k. ú. Svinov.
Žádám o sdělení:
Zda se …………….. před konáním místního šetření seznamoval se správním spisem vedeným správním orgánem v uvedené věci.
Pokud ano:
kdy a jakým způsobem se se správním spisem seznámil,
zda existuje jakýkoliv dokument, úřední záznam, služební záznam, potvrzení, e-mailová komunikace
nebo jiná informace zachycující skutečnost, že se se spisem seznámil,
zda mu byly správním orgánem poskytnuty kopie dokumentů nebo jiných podkladů.
Zda byly …………….. před místním šetřením poskytnuty jakékoliv podklady, dokumenty, fotografie, mapové podklady, stanoviska, podání účastníků nebo jiné informace vztahující se k projednávané věci.
Pokud byly takové podklady poskytnuty, žádám o jejich identifikaci a sdělení, od koho byly poskytnuty.
Zda se ……………… před místním šetřením účastnil jakékoliv komunikace se správním orgánem týkající se posuzované věci, a pokud ano, žádám o identifikaci existujících dokumentů nebo záznamů této komunikace.
Zda Policie České republiky disponuje jakýmkoliv dokumentem, z něhož lze zjistit, s jakými konkrétními podklady nebo informacemi byl …………….. před účastí na místním šetření seznámen.
………………“
Odpověď:
Tato žádost navazuje na Vaši předchozí žádost dle InfZ týkající se téže věci, která byla doručena dne 2. 7. 2026. Společně s odpovědí na tuto žádost Vám byl odeslán rovněž dokument vyhotovený referentem dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Svinov spisové značky ….. a č. j. …… ze dne ….. „Oznámení o změně termínu ústního jednání“, kterým povinný subjekt disponuje.
Povinný subjekt uvádí, že v režimu InfZ jsou podle ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Současně dle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace nevztahuje mimo jiné na dotazy na názor či vytváření nových informací.
Povinný subjekt sděluje, že z vyjádření komisaře dopravního inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava ……………… (dále jen „příslušník“) vyplynulo, že tento před ústním jednáním „nebyl seznámen se správním spisem vedeným v dané věci“ a že správní spis „dosud neviděl“. Z daného tedy vyplývá, že příslušníkovi nebyly před Vámi uváděným „místním šetřením“ poskytnuty žádné „podklady, dokumenty, fotografie, mapové podklady, stanoviska,
podání účastníků nebo jiné informace vztahující se k projednávané věci.“. Sám příslušník upřesnil, že věc „na místě posuzoval z obecného hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v návaznosti na skutečnosti sdělené zúčastněnými osobami“.
Povinný subjekt sděluje, že z vyjádření příslušníka, že se s „meritem věci“ seznámil „až na místě samém, z úst …………………..(pracovnice ÚMOb Svinov), která v úvodu jednání sdělila jeho důvod“. Před „místním šetřením“ neproběhla v posuzované věci žádná komunikace se správním orgánem. S ohledem na tuto skutečnost nedisponuje povinný subjekt k tomuto v žádné podobě Vámi požadovanými dokumenty nebo záznamy.