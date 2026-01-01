Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz na benefity
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost žadatele dle z. č 106/1999 Sb., adresovaná řediteli KŘP-T, zněla:
Dále žádám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o závazné sdělení, jaké benefity máte .. a ... z hlediska používání služební techniky k soukromým účelům, žádám rovněž o sdělení, jaké čerpáte s .... benefity na rehabilitace a wellness.
Odpověď, resp. část sdělení žadateli, které se týkalo jeho žádosti dle z. č. 106/1999 Sb., zní:
Ačkoliv je dokument, adresován řediteli krajského ředitelství a obsahuje „požadavek na komunikaci podepsanou výhradně velícím důstojníkem předmětné složky PČR“, žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Po posouzení této žádosti ve smyslu § 12 zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme následující odpověď.
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo část, v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. K výslovnému požadavku na používání „služební techniky k soukromým účelům“ povinný subjekt nedisponuje takovouto zaznamenanou informací.
Ředitel krajského ředitelství ...a jeho náměstek pro vnější službu ... v rámci nepřetržitého zajišťování akceschopnosti využívají služební vozidlo a služební mobilní telefon. Co se týče dotazovaných benefitů „na rehabilitace a wellness“, oba tito policisté čerpají ozdravný pobyt v trvání 14 dnů nepřetržitě v kalendářním roce, a to dle § 80 zákona č. 361/20023 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tento lze čerpat formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit. Oba policisté v r. 2025 rovněž čerpali rehabilitační léčebně preventivní pobyt.