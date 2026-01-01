Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke statistice dopravních nehod
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„…
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí statistik dopravní nehodovosti na území okresu Frýdek-Místek za období od 1. ledna 2025 do 30. června 2026.
Žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Celkový počet dopravních nehod evidovaných Policií České republiky v uvedeném období.
2. Rozdělení dopravních nehod podle příčiny, zejména v členění používaném Policií České republiky (např. nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti v jízdě, nesprávné předjíždění apod.), včetně počtu nehod v jednotlivých kategoriích.
U dopravních nehod, u nichž byla jako hlavní příčina evidována vysoká nebo nepřiměřená rychlost: počet nehod,
počet usmrcených osob,
počet těžce zraněných osob,
počet lehce zraněných osob,
datum dopravní nehody,
přesná lokalizace dopravní nehody v rozsahu evidovaném Policií České republiky (např. GPS souřadnice, kilometráž komunikace, číslo komunikace a popis místa nebo jiná obdobná lokalizace).
Pokud jsou údaje vedeny elektronicky, žádám o jejich poskytnutí v otevřeném a strojově zpracovatelném formátu (např. XLSX, XLS, CSV nebo obdobném formátu).
Současně uvádím, že nepožaduji žádné osobní údaje účastníků dopravních nehod ani jiné údaje podléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a sdělujeme následující.
Podle ust. § 6 odst. 1 InfZ může povinný subjekt, pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.
Policie ČR disponuje databází Mapa dopravních nehod. Jedná se o data k dopravním nehodám přístupná pro veřejnost. Požadované informace tedy naleznete po zadání příslušných parametrů na webových stránkách https://nehody.policie.gov.cz/. Na této veřejně dostupné internetové stránce naleznete všechny Vámi požadované údaje.
S daty o nehodovosti pracuje také aplikace Dopravní nehody v ČR, kterou provozuje Centrum dopravního výzkumu v.v.i (dále jen „CDV“), kterou naleznete na adrese https://nehody.cdv.cz/. Data jsou CDV poskytována Policií ČR, ale Policie ČR není provozovatelem této aplikace.