Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke stanoviskům k umístění reklamních zařízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat o zaslání kopií všech souhlasných i nesouhlasných stanovisek k umístění reklamních zařízení (dle metodiky Ministerstva vnitra - nařízení č. 55 z 30.10.2012) vydaných v rámci Vaší gesce v posledních třech letech.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a sdělujeme následující. Krajské ředitelství za požadované období posledních tří let, tedy v období od 1. 1. 2023 do dne podání Vaší žádosti tj. 25. 11. 2025 eviduje celkem 57 stanovisek k umístění reklamních zařízení, které byly posuzovány v souladu s nařízením Ministerstva vnitra č. 55/2012, kterým se definují skutečnosti, které mohou jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
Uvedená stanoviska Vám poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, neboť v případě 16 z uvedených stanovisek tyto obsahují osobní údaje, které jsou předmětem ochrany ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ. Zde je uvedeno, že „Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Podle čl. 4 bod 1 GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.
Osobní údaje jsou anonymizovány bez současného vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť dle ust. § 15 odst. 3 InfZ povinný subjekt nemusí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud informaci poskytne formou kopie dokumentu, z něhož vyloučil, mimo jiné, pouze osobní údaje.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velký objem dat, který přesahuje kapacitu zprávy odesílané prostřednictvím e-podatelny, budou Vám požadované dokumenty zaslány v několika zprávách.