Dotaz ke služebnímu vozidlu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

podle § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení, zda bylo služební vozidlo Policie České republiky (v Opavě), registrační značky …, dne … vybaveno záznamovým zařízením sloužícím k pořizování audiovizuální dokumentace nebo jiným záznamovým zařízením.

Odpověď ANO / NE bude dostačující.

…“

Odpověď:

Dne 27. 11. 2025 jste následně žádost telefonicky doplnil, kdy jste uvedl, že se mělo jednat o služební vozidlo registrační značky …, nikoliv v žádosti chybně uvedené registrační značky …, a dále jste upřesnil, že se mělo jednat o silniční kontrolu Vaší osoby jako řidiče.

Žádost byla posouzena v souladu s InfZ, přičemž sdělujeme následující.

Z vyjádření policejního orgánu obvodního oddělení Opava územního odboru Opava krajského ředitelství vyplývá, že služební motorové vozidlo v barevném provedení Policie České republiky registrační značky , nebylo dne … vybaveno záznamovým zařízením sloužícím k pořizování audiovizuální dokumentace nebo jiným záznamovým zařízením.

