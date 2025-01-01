Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Dotaz ke služebním úkonům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí informací ke služebním úkonům vztahujícím se k období od DDMMRRRR do DDMMRRRR a ulici ULICE OBEC.
Povinný subjekt poskytnul žadateli následující informace:
Datum a čas úkonu: DDMMRRRR XX:YY hodin
Na základě jakého podnětu: oznámení občana
Výsledek úkonu: odloženo podle § 159a odst. 1 trestního řádu
Zda vyžádána součinnost jiného orgánu veřejné správy a kterého: ne
Zda byl výsledek úkonu předán k prošetření jinému orgánu veřejné správy: ne
Datum a čas úkonu: DDMMRRRR XX:YY hodin
Na základě jakého podnětu: oznámení občana
Výsledek úkonu: odloženo podle § 159a odst. 1 trestního řádu
Zda vyžádána součinnost jiného orgánu veřejné správy a kterého: ano, se zástupcem samosprávy (obce OBEC)
Zda byl výsledek úkonu předán k prošetření jinému orgánu veřejné správy: ne
Datum a čas úkonu: DDMMRRRR XX:YY hodin
Na základě jakého podnětu: oznámení občana
Výsledek úkonu: uloženo bez dalšího opatření
Zda vyžádána součinnost jiného orgánu veřejné správy a kterého: ne
Zda byl výsledek úkonu předán k prošetření jinému orgánu veřejné správy: ne
Datum a čas úkonu: DDMMRRRR XX:YY hodin
Na základě jakého podnětu: dožádání jiného orgánu Policie ČR
Výsledek úkonu: dožádání realizováno
Zda vyžádána součinnost jiného orgánu veřejné správy a kterého: ne
Zda byl výsledek úkonu předán k prošetření jinému orgánu veřejné správy: ne
Datum a čas úkonu: DDMMRRRR XX:YY hodin
Na základě jakého podnětu: dožádání jiného orgánu Policie ČR
Výsledek úkonu: dožádání realizováno
Zda vyžádána součinnost jiného orgánu veřejné správy a kterého: ne
Zda byl výsledek úkonu předán k prošetření jinému orgánu veřejné správy: ne
Datum a čas úkonu: DDMMRRRR XX:YY hodin
Na základě jakého podnětu: oznámení občana
Výsledek úkonu: oznámeno správnímu orgánu podle § 74 z. č. 250/2016 Sb.
Zda vyžádána součinnost jiného orgánu veřejné správy a kterého: ano, s OSPOD
Zda byl výsledek úkonu předán k prošetření jinému orgánu veřejné správy: ano