Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke škodní události
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací týkajících se události, ke které došlo dne 27. 5. 2026 v době přibližně mezi 14:10 a 14:30 hodin ve městě Odry, na ulici Komenského.
Při této události došlo k pádu stromu na osobní motorové vozidlo …, registrační značky …, jehož jsem vlastníkem.
Žádám o sdělení čísla jednacího či evidenčního čísla, pod kterým je předmětná událost vedena, dále o poskytnutí fotodokumentace pořízené na místě události a o poskytnutí dalších informací a podkladů vztahujících se k této věci, které lze podle právních předpisů poskytnout.
Požadované informace žádám za účelem doložení důkazních prostředků při řešení pojistné události a uplatňování nároku na náhradu vzniklé škody.“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a sděluje, že podle ust. § 3 odst. 3 lze poskytovat pouze informace, které existují a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči.
Z dostupných systémů Policie ČR bylo zjištěno, že Vámi uváděná událost ze dne 27. 5. 2026 byla zaznamenána pod číslem události … . Na místě nebylo zjištěno protiprávní jednání, kdy se jednalo o škodní událost. Proto ve věci nebyl založen spis, v jehož rámci by byla dále zadokumentována. Současně Vám poskytujeme 9 fotografií, které jsou součástí tohoto záznamu.
Uvedený záznam i fotografie Vám poskytujeme v minimální, avšak nezbytné anonymizované podobě. Sám jste si patrně vědom určitých zákonných výluk z poskytnutí informace, kdy v žádosti uvádíte, že žádáte informace, které lze podle právních předpisů poskytnout. Povinný subjekt proto přistoupil k anonymizaci některých údajů v souladu s ust. § 8a odst. 1 InfZ a ust. § 11 odst. 1 písm. a) InfZ.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovými právními předpisy jsou především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Podle čl. 4 odst. 1 GDPR se za osobní údaj považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Za osobní údaj se považují zejména údaje, na jejichž základě lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje nebo jiné prvky identity dané osoby.
V poskytnutých dokumentech tak byly anonymizovány údaje o datech narození, trvalého bydliště, telefonních číslech třetích osob a registračních značkách vozidel. Jména a příjmení třetích osob byla ponechána s ohledem na jejich vztah k výkonu veřejné činnosti, neboť se jedná o informace běžně dostupné veřejnosti.
Při anonymizaci povinný subjekt rovněž zohlednil, že některé údaje jsou Vám jako žadateli známy, zejména údaje týkající se oznamovatelky a vozidla ve Vašem vlastnictví. Oznamovatelka události jakožto Váš rodinný příslušník současně vyslovila jednoznačný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) tzv. GDPR) s poskytnutím svých osobních údajů, včetně ponechání své podoby na fotografiích, proto Vám jsou tyto údaje poskytnuty v neanonymizované podobě.
Povinný subjekt dále přihlédl k ust. § 11 odst. 1 písm. a) InfZ, podle něhož může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům povinného subjektu. Z tohoto důvodu byla provedena minimální, avšak nezbytná anonymizace zejména volacího znaku policejní hlídky, označení stanice a mobilní bezpečné platformy. Jedná se o komunikační prostředky, které obecně nejsou přístupné veřejnosti, týkají se výlučně vnitřních záležitostí a současně mají taktický význam při plnění úkolů Policie České republiky v rámci ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Poskytnutím těchto údajů by mohlo dojít k ohrožení této činnosti.