Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Dotaz ke korespondenci s ŘSD ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen “povinný subjekt“ nebo „KRPJ“) obdrželo dne 8. října 2025 od žadatele e-mailem na krpj.podatelna@policie.gov.cz žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), ve které žádá poskytnutí informací:
„v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení. Žádost se týká: KRPJ-1413-10/ČJ-2025-1600DP
Konkrétně žádám o poskytnutí:
1. Úplný text dokumentů pod evidovaných jako KRPJ-1413-10/ČJ-2025-1600DP se všemi přílohami.
2. Datum doručení odpovědi ŘSD na dopis pod číslem jednacím KRPJ-1413-10/ČJ-2025-1600DP
3. Úplný seznam aktivit představitelů PČR po obdržení odpovědi od ŘSD s uvedením datumu, osoby, která aktivitu provedla a popisu aktivity.“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli poskytuje požadované informace a požadovanou písemnost:
Ad 1) Dokument č. j. KRPJ-1413-10/ČJ-2025-1600DP. Přílohy nebyly vytvořeny.
Ad 2) Datum neexistuje, neboť na dokument č. j. KRPJ-1413-10/ČJ-2025-1600DP nebyla zaslána ŘSD, s.p. žádná odpověď.
Ad 3) Nebyly žádné aktivity viz odpověď bod 2).
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
29. říjen 2025