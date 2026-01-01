Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Žadatel tímto podává žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které žádá o informace ke spisu vedenému u výše nadepsaného orgánu.
Žadatel byla dne 20. 1. 2026 u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, oddělení hospodářské kriminality, Okružní č. 25, 792 01 Bruntál, podávat ve smyslu ust. § 158 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen jako „trestní řád“), vysvětlení ve věci údajného trestného činu pojistného podvodu.
O tomto podaném vysvětlení žadatele byl dne 20. 1. 2026 sepsán policejním orgánem úřední záznam č. j. … .
Žádám policejní orgán o sdělení informace, v jakém stavu se tato věc v současné době nachází, tedy zda bylo vydáno usnesení, kterým byla tato věc odložena. Zároveň Vás v takovém případě žádám i o zaslání tohoto usnesení.
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a uvádí, že ačkoli byla adresována oddělení hospodářské kriminality územního odboru Bruntál krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Povinný subjekt dále sděluje, že trestní řízení ve věci vedené pod č. j. … bylo ukončeno vydáním usnesení o odložení věci dle ust. § 159 odst. 1 trestního řádu ze dne 27. 2. 2026 č. j. …, které nabylo právní moci dne 3. 3. 2026. Toto usnesení Vám současně poskytujeme.
Předmětný dokument se vztahuje k Vaší osobě, avšak zároveň obsahuje osobní údaje a informace o soukromí dalších fyzických osob, včetně jejich projevů osobní povahy, rovněž tak i informace o postupech policejního orgánu. Na základě telefonického hovoru ze dne 25. 5. 2026 s Vaší právní zástupkyní, která vyslovila souhlas s anonymizací v rozsahu stanoveném zákonem, Vám dokument poskytujeme v anonymizované podobě bez současného vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Povinný subjekt na základě tohoto souhlasu přistoupil k anonymizaci některých údajů v souladu s ust. § 8a odst. 1 InfZ a ust. § 11 odst. 6 písm. a) InfZ.
Podle ust. § 8a odst. 1 InfZ lze informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, poskytnout jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ zahrnuje rovněž informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích, společenském chování, majetku, či o určitém postupu.
Ochrana soukromí je upravena především v občanském zákoníku. Podle ust. § 81 odst. 2 ochrany požívají mimo jiné vážnost, čest, soukromí člověka a jeho projevy osobní povahy. Problematiku soukromí osoby rovněž upravuje ust. § 86 občanského zákoníku, podle kterého nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle InfZ nevyplývá.
Z těchto důvodů byly anonymizovány údaje, které by mohly vést k identifikaci dalších fyzických osob nebo k zásahu do jejich soukromí, včetně údajů o jejich vztazích k právnickým osobám.
Při anonymizaci bylo zohledněno, že některé skutečnosti jsou Vám již známy, a to zejména z Vámi podaných trestních oznámení, o kterých se v dokumentu hovoří, z Vašeho postavení v trestním řízení, z podaného vysvětlení dle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu a z Vašeho postavení jednatele společnosti …
Z tohoto důvodu byly v dokumentu ponechány informace vztahující se k Vaší osobě a k právnické osobě …, kterými zjevně disponujete. Zároveň byly ponechány i některé informace vztahující se k fyzické osobě, vůči níž jste podal trestní oznámení, a informace, k nimž jste se vyjadřoval v rámci Vašeho podaného vysvětlení dle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu a se kterými jste byl prokazatelně seznámen.
Povinný subjekt současně anonymizoval některé informace s ohledem na zákonnou výluku vyplývající z ust. § 11 odst. 6 písm. a) InfZ. Podle tohoto ustanovení se neposkytnou informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostních sborů, pokud by jejich poskytnutí mohlo ohrozit práva třetích osob nebo schopnost orgánů veřejné moci předcházet, vyhledávat a odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy či zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost.
V daném případě byla provedena nezbytná anonymizace některých postupů policejního orgánu, které mají taktický význam při odhalování možného trestného činu.