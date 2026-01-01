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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dotaz ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

- záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a k věci vedené pod Vámi uvedeným č. j. … uvádíme, že v této nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, proto Vám nelze poskytnout požadovaný záznam, neboť takový v dané věci neexistuje. Jedná se tak o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.

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