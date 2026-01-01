Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
o Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování věci sp. zn. …?
o Poskytnutí spisového přehledu / obsahu spisu věci sp. zn. …
o Poskytnutí záznamů o podaném vysvětlení všech osob ve věci sp. zn. …
…“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ Vám sdělujeme, že požadované informace Vám lze poskytnout jen z části, přičemž k jednotlivým dotazům uvádíme následující.
Ve věci vedené pod Vámi uvedeným č. j. … z vyjádření příslušného organizačního článku vyplývá, že lhůta prověřování byla stanovena do 4. 2. 2026.
K druhému bodu žádosti Vám poskytujeme stručný přehled dokumentů, které byly v rámci uvedeného spisu zaevidovány ke dni podání Vaší žádosti tj. 15. 1. 2026, a to:
- trestní oznámení oznamovatele,
- úřední záznam,
- žádost o poskytnutí dokumentu adresována …,
- dokument doručený …,
- dokument doručený oznamovatelem,
- dokument doručený,
- dokument doručený oznamovatelem,
- dokument s vyrozuměním o stavu řízení adresovaný oznamovateli,
- dokument doručený oznamovatelem,
- dokument s doplňujícím vyrozuměním o stavu řízení adresované oznamovateli,
- úřední záznam,
- dokument doručený oznamovatelem,
- dokument doručený oznamovatelem,
- výzva k podání vysvětlení,
- záznam o zahájení úkonů trestního řízení,
- poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných,
- úřední záznam o podaném vysvětlení dle §158 odst. 6 tr. řádu,
- dokument doručený oznamovatelem,
- dokument právního zástupce prověřované osoby,
- dokument doručený oznamovatelem,
- dokument doručený oznamovatelem.
K poslednímu bodu Vaší žádosti uvádíme, že požadovaný dokument (záznam o podaném vysvětlení) Vám nebude poskytnut. Důvody pro jeho neposkytnutí jsou předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.