Dotaz ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

o Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování věci sp. zn. …?

o Poskytnutí spisového přehledu / obsahu spisu věci sp. zn. …

o Poskytnutí záznamů o podaném vysvětlení všech osob ve věci sp. zn. …

…“

Odpověď:

Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ Vám sdělujeme, že požadované informace Vám lze poskytnout jen z části, přičemž k jednotlivým dotazům uvádíme následující.

Ve věci vedené pod Vámi uvedeným č. j. … z vyjádření příslušného organizačního článku vyplývá, že lhůta prověřování byla stanovena do 4. 2. 2026.

K druhému bodu žádosti Vám poskytujeme stručný přehled dokumentů, které byly v rámci uvedeného spisu zaevidovány ke dni podání Vaší žádosti tj. 15. 1. 2026, a to:

- trestní oznámení oznamovatele,

- úřední záznam,

- žádost o poskytnutí dokumentu adresována …,

- dokument doručený …,

- dokument doručený oznamovatelem,

- dokument doručený,

- dokument doručený oznamovatelem,

- dokument s vyrozuměním o stavu řízení adresovaný oznamovateli,

- dokument doručený oznamovatelem,

- dokument s doplňujícím vyrozuměním o stavu řízení adresované oznamovateli,

- úřední záznam,

- dokument doručený oznamovatelem,

- dokument doručený oznamovatelem,

- výzva k podání vysvětlení,

- záznam o zahájení úkonů trestního řízení,

- poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných,

- úřední záznam o podaném vysvětlení dle §158 odst. 6 tr. řádu,

- dokument doručený oznamovatelem,

- dokument právního zástupce prověřované osoby,

- dokument doručený oznamovatelem,

- dokument doručený oznamovatelem.

K poslednímu bodu Vaší žádosti uvádíme, že požadovaný dokument (záznam o podaném vysvětlení) Vám nebude poskytnut. Důvody pro jeho neposkytnutí jsou předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

