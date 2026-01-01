Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
jaký je stanoven termín pro ukončení prověřování ve věci …?“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.
Z vyjádření příslušného organizačního článku vyplývá, že lhůta ke skončení prověřování ve Vámi uvedené věci … byla dozorujícím státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Ostravě prodloužena do 4. 8. 2026.