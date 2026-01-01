Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako odpověď Vám poskytujeme požadovaný dokument, tedy záznam o zahájení úkonů trestního řízení, č. j. … ze dne 26. 3. 2026.
Tento Vámi požadovaný dokument Vám poskytujeme v anonymizované podobě, a to s ohledem na skutečnost, že tento obsahuje množství osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ. Zároveň uvádíme, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ v tomto případě není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti v souvislosti s neposkytnutím právě osobních údajů třetích osob.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen základní atributy jako jméno, příjmení, bydliště, datum narození, apod., ale i další informace vedoucí k identifikaci osoby, např. o výskytu konkrétní osoby na konkrétním místě v určité době.