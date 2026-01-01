Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme, že poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. V rámci informačního systému našeho krajského ředitelství neevidujeme Vámi požadované č. j. … . Pro povinný subjekt se tak jedná o neexistující informaci.