Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
o Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování věci sp. zn. …?“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující. Dle vyjádření příslušného organizačního článku ve věci pod Vámi uvedenou … byl dozorujícímu státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Ostravě podán dne 27. 3. 2026 návrh na prodloužení lhůty prověřování dle ust. § 159 odst. 3 trestního řádu do dne 4. 6. 2026.