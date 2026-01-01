Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

o Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování věci sp. zn. …?“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující. Dle vyjádření příslušného organizačního článku ve věci pod Vámi uvedenou … byl dozorujícímu státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Ostravě podán dne 27. 3. 2026 návrh na prodloužení lhůty prověřování dle ust. § 159 odst. 3 trestního řádu do dne 4. 6. 2026.

