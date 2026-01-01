Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétnímu spisu
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ)
Dobrý den, žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …“
Odpověď:
Povinný subjekt po posouzení Vaší žádosti dle InfZ sděluje následující.
V rámci Vámi požadovaného č. j. … nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu. Požadovaný záznam Vám tak nelze poskytnout, neboť neexistuje, jedná se tak o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ. Navíc dle sdělení příslušného organizačního článku bylo šetření v této věci ukončeno dne 5. 6. 2026 jejím uložením.