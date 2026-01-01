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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétnímu spisu

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ 

Žádost zněla:

„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

jaký je stanoven termín pro ukončení prověřování ve věci …?“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.

Z vyjádření příslušného organizačního článku vyplývá, že lhůta prověřování ve Vámi uvedené věci … byla dozorujícím státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Ostravě prodloužena do 4. 10. 2026.

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