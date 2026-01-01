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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konkrétním spisům

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ 

Žádost zněla: 

„Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ)

Dobrý den, žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …

záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …“

Odpověď:

Povinný subjekt po posouzení Vaší žádosti dle InfZ sděluje následující.

V rámci Vámi požadovaného č. j. … nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu. Požadovaný záznam Vám tak nelze poskytnout, neboť neexistuje, jedná se tak o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ. Navíc dle sdělení příslušného organizačního článku bylo šetření v této věci ukončeno dne 4. 6. 2026 jejím založením. 

K Vámi požadovanému č. j. … uvádíme, že záznam o zahájení úkonů trestního řízení č. j. … ze dne 1. 6. 2026 Vám již byl poskytnut v rámci odpovědi ze dne 2. 6. 2026 pod č. j. … .  

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