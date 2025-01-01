Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétním spisům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
- Jaký je stav řízení sp. zn. …? Bylo obnoveno prověřování? Byly zahájeny úkony trestního řízení? Pokud ano, žádám o poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení.
- Jaký je stav řízení sp. zn. …? Bylo obnoveno prověřování?
- Poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …, pokud byl vydán
- Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování u věci sp. zn. …?“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme, že povinný subjekt poskytne informace pouze, pokud existují a jsou dostupné. Dle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Ve Vámi požadovaném č. j. …, dle vyjádření příslušného organizačního článku, nebylo obnoveno prověřování. Ve věci ani nebyly nově zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, proto takový záznam nelze poskytnout, neboť neexistuje.
Ve Vámi požadovaném č. j. …, dle vyjádření příslušného organizačního článku, bylo řízení pravomocně ukončeno odložením věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu. Prověřování ve věci nebylo obnoveno.
Ve Vámi požadovaném č. j. …, dle vyjádření příslušného organizačního článku, nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, proto takový záznam nelze poskytnout, neboť neexistuje.
Vámi požadované č. j. …, dle vyjádření příslušného organizačního článku, bylo sloučeno ke společnému řízení k č. j. …, nově je tak vedeno pod tímto č. j.. Řízení v této věci je ve fázi prověřování. Termín pro ukončení prověřování nebyl stanoven.