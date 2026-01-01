Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konkrétním spisům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ)
Dobrý den, žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme následující.
K Vámi uváděným č. j. … a č. j. … sdělujeme, že v těchto nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu. Požadované záznamy Vám tak nelze poskytnout, neboť neexistují. Jedná se tak o nezaznamenané informace podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.
K Vámi uváděnému č. j. … poskytujeme záznam o zahájení úkonů trestního řízení č. j. … ze dne 26. 5. 2026.
K Vámi uváděnému č. j. … poskytujeme záznam o zahájení úkonů trestního řízení č. j. … ze dne 1. 6. 2026.
Uvedené dokumenty Vám poskytujeme v anonymizované podobě, a to s ohledem na množství osobních údajů, které obsahují. Současně uvádíme, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není v tomto případě zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti. Jiný právní důvod pro odepření informace nebyl zpracovateli trestních spisů uplatněn.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, potažmo občanský zákoník. Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen základní atributy jako jméno, příjmení, bydliště, datum narození, apod., ale i další informace vedoucí k identifikaci osoby, např. o výskytu konkrétní osoby u konkrétního úkonu v určité době, ale také informace dotýkající se soukromého života, informace o společenském chování, či majetku.