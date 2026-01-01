Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz ke konci lhůty k prověřování

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ. 

Žádost zněla:

„…

žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

  • Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování věci sp. zn. KRPT-196026/2025?

…“

 Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt v souladu s InfZ posoudili a k požadovanému sdělujeme následující.

Bylo vyhodnoceno, že pod spojením „termín pro ukončení prověřování“ požadujete datum posledního dne lhůty dle ustanovení § 159 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), tedy lhůty ke skončení prověřování.

V řízení vedeném pod Vámi uvedenou „sp. zn. …“ dle vyjádření příslušného organizačního článku byla dozorující státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství Ostrava stanovena lhůta ke skončení prověřování do 4. 4. 2026.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 