Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz ke konci lhůty k prověřování
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
- Do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování věci sp. zn. KRPT-196026/2025?
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt v souladu s InfZ posoudili a k požadovanému sdělujeme následující.
Bylo vyhodnoceno, že pod spojením „termín pro ukončení prověřování“ požadujete datum posledního dne lhůty dle ustanovení § 159 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), tedy lhůty ke skončení prověřování.
V řízení vedeném pod Vámi uvedenou „sp. zn. …“ dle vyjádření příslušného organizačního článku byla dozorující státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství Ostrava stanovena lhůta ke skončení prověřování do 4. 4. 2026.