Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k ZÚTŘ
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
o Poskytnutí záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle ust. § 11b a § 12 InfZ a sdělujeme následující.
V řízení vedeném pod Vámi uvedenou „sp. zn. …“ byl požadovaný dokument, tedy záznam o zahájení úkonů trestního řízení, vydaný příslušným organizačním článkem pod č. j. … dne …
Tento Vámi požadovaný dokument Vám poskytujeme v anonymizované podobě, aniž byste o anonymizaci výslovně žádala, a to s ohledem na skutečnost, že tento obsahuje množství osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ. Zároveň uvádíme, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ v tomto případě není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti v souvislosti s neposkytnutím mimo jiné právě osobních údajů třetích osob.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen „prosté“ identifikační údaje např. jméno, příjmení, datum narození, ale rovněž informace dotýkající se soukromého života jednotlivce či jeho společenském chování. Osobním údajem jsou tak i informace o chování a postupu určité osoby např. při komunikaci s úřední osobou.
Nad rámec lze konstatovat, že v minulosti jste žádala obdobné informace s tím, že jste dokumenty požadovala poskytnout v anonymizované podobě.