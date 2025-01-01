Dotaz k ZÚTŘ

Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí služebního zařazení a služební funkce policisty ..., který vystupoval dne ….

Nežádám o žádné osobní údaje, ale pouze o informace poskytované podle § 8b zákona č. 273/2008 Sb. (zákon o Policii ČR), tedy:

  • útvar Policie ČR, u kterého je uvedený policista služebně zařazen,
  • jeho služební funkci (např. inspektor, komisař apod.), počátek služebního poměru
  • případně jeho pracovní zařazení v rámci útvaru (např. hlídková služba, SKPV atd.).

…“

 Odpověď:

Přestože je Vaše žádost adresována obvodnímu oddělení ... územního odboru Karviná, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Vaši žádost jsme tedy jako povinný subjekt posoudili dle ustanovení § 12 InfZ. S ohledem na dikci Vašich dotazů a jejich následné upřesnění v závorkách k nim sdělujeme následující informace týkající se policisty „..., který vystupoval …

K žádosti považujeme za vhodné uvést, že přestože se výslovně mj. odkazujete na ust. „§ 8b zákona č. 273/2008 Sb. (zákon o Policii ČR)“, nelze to považovat za právně relevantní vzhledem ke skutečnosti, že v aktuálně účinném znění (a ani v předchozích zněních) uvedeného zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, Vámi uvedené ustanovení neexistuje.

V kontextu pojmosloví zákona č. 273/2008 Sb., na který sama odkazujete, k prvnímu bodu uvádíme, že útvarem Policie ČR, u kterého je .... (dále jen „příslušník“) služebně zařazen, je Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

K druhému bodu uvádíme, že „služební funkci“, kterou požadujete, jsme posoudili podle Vámi dále uvedených příkladů v závorce „(např. inspektor, komisař apod.)“ jako požadavek na služební hodnost dle § 7 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Sdělujeme tedy, že příslušník má služební hodnost vrchní inspektor. Příslušník je ve služebním poměru k Policii ČR ode dne .....

Ke třetímu bodu uvádíme, že v rámci útvaru (tedy Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje) je příslušník služebně zařazen po linii služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV).

