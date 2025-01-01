Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k záznamu GPS
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí následující informace:
Záznam trasy služebního vozidla Policie ČR (GPS log nebo jiný palubní záznam), které dne … provádělo kontrolu mé osoby. Jedná se o důkazní materiál v probíhajícím řízení, což může zvýšit šanci, že záznam byl archivován.
Záznam by měl obsahovat časový průběh trasy vozidla, případně další údaje o jeho pohybu.
Pokud Policie ČR takový záznam nemá k dispozici, žádám o sdělení této skutečnosti.
…“
Odpověď:
Ačkoliv je Vaše žádost adresována obvodnímu oddělení Opava územního odboru Opava krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a stejně jako v dokumentu (odpovědi) ze dne … evidovaném pod č. j. …, i tady v prvé řadě sdělujeme, že poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Formu informací stanoví ust. § 3 odst. 3 InfZ, který uvádí, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám poskytujeme dokument oddělení hlídkové služby Opava územního odboru Opava krajského ředitelství ze dne … evidovaný pod č. j. … označený jako „Mapa jízdy“, který je součástí spisového materiálu dopravního inspektorátu Opava územního odboru Opava krajského ředitelství č. j. …, v rámci kterého bylo vedeno zkrácené přípravné řízení dle ust. § 179a trestního řádu. Uvedené zkrácené přípravné řízení bylo policejním orgánem vedeno proti … jakožto fyzické osobě. Jedná se pouze o formální upřesnění, jelikož tato žádost o informace byla zaslána z datové schránky … jakožto podnikající fyzické osoby.
Současně Vám poskytujeme dokument s GPS souřadnicemi včetně časového údaje pohybu služebního vozidla vztahující se k trase zaznamenané v dokumentu „Mapa jízdy“.