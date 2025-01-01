Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k závadám na SZZ a počtu DN
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Poskytněte nám prosím informace o počtu přijatých upozornění nebo upozornění či žádostí adresovaných statutárnímu město Opava, IČO: 00300535, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava (dále také „SMO“), které se týkaly nefunkčností nebo závad světelných signalizačních zařízení (SSZ) na níže uvedených křižovatkách v Opavě:
1. SSZ přechodu Olbrichova – Lidická,
2. SSZ Olbrichova – Hradecká,
3. SSZ Praskova – Nádražní okruh,
4. SSZ Komenského – Nádražní okruh,
5. SSZ Těšínská – Komenského,
6. SSZ Sněmovní – Praskova,
7. SSZ Nákladní – Ratibořská,
8. SSZ Vrchní – Ratibořská – Fügnerova,
9. SSZ Těšínská – Jiráskova,
10. SSZ Rolnická – Mostní.
Dotaz č. 1
Poskytněte nám prosím:
a) informaci o počtu upozornění dle § 15 zákona o Policii České republiky, které jste adresovali statutárnímu městu Opava,
b) informaci o počtu žádostí o vyjádření se k signálnímu plánu světelné signalizace, které jste adresovali statutárnímu městu Opava,
c) informaci o počtu hlášení o nefunkčních SSZ, a to jak formou Formulář Policie České republiky „Komunikační závada – hlášení“ adresovaných statutárnímu městu Opava, tak i jiným způsobem,
a dále
d) informaci o počtu policií vámi přijatých a zaznamenaných hlášení (např. telefonických nebo emailových od občanů apod.),
a to vždy vztahujících se k poruchám, nepravidelnostem nebo nefunkčnostem SSZ na jednotlivých shora uvedených křižovatkách (v členění dle jednotlivých lokalit) a jednotlivě v měsících: 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025 a 09/2025 a 10/2025.
Dotaz č. 2
Dále Vás porosíme o informaci o počtu nahlášených dopravních nehod na shora uvedených křižovatkách (v členění dle jednotlivých lokalit) jednotlivě v měsících: 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025 a 09/2025 a 10/2025. V případě pochybnosti, zda se jedná o nehodu na křižovatce, považujte prosím za takovou každou nehodu, jejíž místo nehody je ve vzdálenosti do 100 m od křižovatky, a pokud je takových křižovatek více, uveďte tu, která byla k místu nehody nejblíže.
Bude-li to možné, informace nám prosím poskytněte formou doplnění číselných údajů do přiložené tabulky (pozn.: zde jsou jednotlivé lokality uvedeny na samostatných listech excel souboru).
…“
Odpověď:
Ačkoliv je Vaše žádost adresována dopravnímu inspektorátu Opava územního odboru Opava krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a sdělujeme následující.
Vaše žádost sice splňuje formální náležitosti, vyvstala však nutnost nejprve se vypořádat s posouzením osoby žadatele. Na jednu stranu jako žadatel uvádíte své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, z čehož by se dalo usuzovat, že podáváte žádost jako fyzická osoba dle ust. § 14 odst. 2 InfZ věty druhé. Na druhou stranu k tomu uvádíte, že jste advokát, navíc je žádost podána na hlavičkovém dokumentu advokátní kanceláře. Vzhledem k tomu, že žádost byla odeslána prostřednictvím datové schránky fyzické podnikající osoby evidované na Vaše jméno, bude tak povinný subjekt za žadatele považovat Vás jako podnikající fyzickou osobu.
K Vaší žádosti pak dále uvádíme, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se tento zákon mimo jiné nepoužije na vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám jako odpověď na písm. a) – d) k dotazu č. 1 žádosti poskytujeme vyplněnou tabulku, kterou jste přiložil k Vaší žádosti a do níž jste žádal jednotlivé číselné údaje doplnit. Tabulka byla vyplněna dle zaznamenaných informací, kterými povinný subjekt disponuje. Vaše žádost směřovala k poskytnutí údajů, které byly adresovány Statutárnímu městu Opava. Převážná část Vámi požadovaných upozornění či hlášení však byla adresována jinému než Vámi uváděnému subjektu, a to Technickým službám Opava. S ohledem na uvedené tak povinný subjekt v tabulce uvádí, komu byla upozornění či hlášení adresována, a to zkratkami TSO (Technické služby Opava, Těšínská 71, 746 01 Opava) a MMO (Magistrát města Opavy, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava).
K dotazu č. 2 žádosti pak uvádíme, že dle ust. § 6 odst. 1 InfZ může povinný subjekt, pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.
Policie ČR disponuje databází Mapa dopravních nehod. Jedná se o data k dopravním nehodám přístupná pro veřejnost. Požadované informace tedy naleznete po zadání příslušných parametrů na webových stránkách https://nehody.policie.gov.cz/.
S daty o nehodovosti pracuje také aplikace Dopravní nehody v ČR, kterou provozuje Centrum dopravního výzkumu v.v.i (dále jen „CDV“), kterou naleznete na adrese https://nehody.cdv.cz/. Data jsou CDV poskytována Policií ČR, ale Policie ČR není provozovatelem této aplikace.