Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k zásadám FKSP

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

Současně Vás žádám o poskytnutí pokynu ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 82/2020, kterým se stanoví zásady pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě, že nelze poskytnout celý pokyn, prosím alespoň o poskytnutí pasáží, které se týkají jednotlivých druhů poskytovaných benefitů, které mohou na základě tohoto pokynu policisté čerpat.

…“

Odpověď zněla:

Žádosti o informace dle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství. Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme požadovaný dokument „Pokyn ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 82/2020, kterým se stanoví zásady pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb“. Uvedený pokyn Vám poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje žádné informace, které by byly předmětem ochrany jiného právního předpisu. Uvedený pokyn zasíláme ve znění účinném od 1. 6. 2024 (po poslední novelizaci), a to rovněž s ohledem na to, že zbývající část Vaší žádosti, kterou vyřizuje Policejní prezidium ČR, směřovala k roku 2024.

Pro úplnost uvádíme, že v současné době je v legislativním procesu návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, který navrhuje upravit mj. podmínky čerpání příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb (návrh ruší podmínku, dle které nejméně polovina základního přídělu do fondu byla povinně určena na podporu produktů na zabezpečení ve stáří, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob). Tento návrh se nachází ve fázi před projednáním Senátu.

Další novelizace předmětného pokynu tak závisí na vydání tohoto zákona ve Sbírce zákonů.

vytisknout e-mailem