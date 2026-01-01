Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k zahájení úkonů trestního řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí ZZÚTŘ
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
…“
Odpověď:
Ve věci vedené pod Vámi požadovaným číslem jednacím „…“ probíhá šetření dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu. To znamená, že dosud nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Požadovaný dokument Vám proto nemůže být poskytnut, jelikož se nejedná o zaznamenanou informaci dle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ.