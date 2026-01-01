Dotaz k zahájení úkonů trestního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost o poskytnutí ZZÚTŘ

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ.

Žádost zněla:

„…

žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …

…“

Odpověď:

Ve věci vedené pod Vámi požadovaným číslem jednacím „…“ probíhá šetření dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu. To znamená, že dosud nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Požadovaný dokument Vám proto nemůže být poskytnut, jelikož se nejedná o zaznamenanou informaci dle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ.

