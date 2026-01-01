Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výsledku podání
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„ …
Na základě z.č. 106/99 Sb. Vás žádám o vyrozumění, s jakým výsledkem policejní orgán prošetřil moje trestní oznámení pod výše uvedeným č.j.
…“
Odpověď:
Ačkoliv je Vaše žádost adresována k rukám vrchního inspektora obvodního oddělení Ostrava - Zábřeh Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „OOP Zábřeh“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a v rámci jejího vyřízení Vám poskytujeme dokument OOP Zábřeh označený jako „Vyrozumění“ ze dne 27. 1. 2026, č. j. …, jehož obsahem je informace o výsledku šetření Vašeho podání.