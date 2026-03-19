Dotaz k výkonu hlídky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 19.3.2026 v době mezi 13:00 hodin až 13:30 hodin jsem v Havířově na ul. …, před základní školou a také v areálu základní školy zahlédl dvoučlennou hlídku Policie ČR s největší pravděpodobností z Obvodního oddělení Havířov 1. Tato hlídka procházela okolo budovy školy a zároveň částečně ve veřejně přístupném areálu školy. Jeden člen hlídky měl na sobě viditelně pověšený samopal HK MP5 s vysunutou pažbou (pohotovostní poloha). Hlídka byla slušná a ustrojena. Na základě přítomnosti hlídky s dlouhou zbraní docházelo při vycházení dětí ze školy k úleku, poté děti mezi sebou komunikovali slova „Co se stalo, děje se něco?“ a pohled dětí směřoval právě na hlídku s dlouhou zbraní. Žádám o sdělení odpovědí na následující otázky:
1. Na základě, jakého konkrétního právního předpisu, interního aktu řízení nebo rozkazu bylo rozhodnuto o nasazení hlídek se samopaly v okolí školských zařízení (zašlete kopii takového dokumentu)?
2. Který konkrétní útvar a funkcionář vydal tento pokyn, opatření (uveďte označení rozhodnutí či číslo jednací)?
3. Jedná se o plošné opatření, nebo o opatření vztahující se ke konkrétním lokalitám či školám?
4. Jaká byla skutková zjištění nebo bezpečnostní analýza, která vedla k přijetí tohoto opatření?
5. Existuje konkrétní bezpečnostní hrozba vůči školám v daném regionu, která odůvodňuje nasazení policistů s dlouhou střelnou zbraní?
6. Pokud ano, jaký je charakter této hrozby (sdělte obecně, bez ohrožení operativních informací)?
7. Jakým způsobem byla posouzena přiměřenost použití dlouhé střelné zbraně v prostředí, kde se pohybují nezletilé osoby a zvlášť ohrožené děti mladší 10 let?
8. Byly zvažovány méně invazivní varianty opatření (např. standardní hlídková činnost bez dlouhých zbraní)?
9. Byl při rozhodování zohledněn psychologický dopad ozbrojené přítomnosti na děti a mládež (pokud k tomuto existuje dokument, zašlete jej)?
10. Disponuje Policie ČR odborným stanoviskem (např. psychologa) k dopadům takového opatření na nezletilé osoby?
11. Byly školy, jejich vedení nebo rodiče o tomto opatření předem informováni (existuje k tomuto dokument, pokud ano, zašlete jej)?
12. Pokud ano, jakým způsobem a s jakým obsahem byla informace sdělena?
13. Byla veřejnost transparentně informována o důvodech tohoto opatření, aby nedocházelo k šíření obav (veřejné prostředky, média)?
14. Na jak dlouhou dobu je toto opatření plánováno (existuje k tomuto dokument, pokud ano, zašlete jej)?
15. Jak často dochází k vyhodnocování jeho účelnosti a přiměřenosti (existuje k tomuto dokument, pokud ano, zašlete jej)?
16. Jaké konkrétní ukazatele vedou k jeho ukončení nebo zmírnění (existuje k tomuto dokument, pokud ano, zašlete jej)?
17. Kdo nese odpovědnost za případné negativní psychologické dopady tohoto opatření na děti?
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a nejprve bylo nutné se vypořádat s posouzením osoby žadatele. Na jednu stranu uvádíte, že jste pověřená osoba …, na druhou stranu však kromě svého jména a příjmení rovněž uvádíte datum narození a adresu místa zřejmě Vašeho pobytu, nikoliv tedy sídlo. Z uvedeného vyplývá, že podáváte žádost jako fyzická osoba dle ust. § 14 odst. 2 InfZ věty druhé. Uvedené potvrzuje i skutečnost, že žádost byla odeslána prostřednictvím Vaší datové schránky, která je vedena na fyzickou osobu. Z uvedeného důvodu považujeme za žadatele Vás, nikoliv „…“.
Dále je nutno uvést, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané, a to na jakémkoli nosiči. Dle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné dotazů na názor či vytváření nové informace.
S ohledem na výše uvedené Vám pak v rozsahu zaznamenaných informací a v kontextu celkového obsahu Vaší žádosti uvádíme následující sdělení k položeným otázkám, a to k některým souhrnně. Rovněž je vycházeno ze skutečnosti, že se otázky soustředí na Vámi uvedenou Základní školu …, na ul. … v Havířově (dále jen „ZŠ …“).
Ad. 1 až 6
Na Vámi uváděném místě, tj. u ZŠ … a ve Vámi uvedeném čase vykonávala hlídkovou činnost prvosledová hlídka obvodního oddělení Havířov 1 územního odboru Karviná krajského ředitelství. Činnost této hlídky byla zaměřena na zajištění bezpečnosti dětí před základní školou a v bezprostředním okolí školy. Tato činnost má souvislost s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem „B“, který byl na území České republiky vyhlášen Usnesením vlády ČR ze dne 5. 2. 2025 č. 85 o revizi stupňů ohrožení terorismem, s účinností od 5. 2. 2025 do 31. 12. 2025. Na období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 bylo vládou schváleno prodloužení platnosti stupně ohrožení terorismem „B“. Stupeň „B“ představuje stav, kdy není známa konkrétní hrozba teroristických aktivit na území ČR, došlo však k výraznému zhoršení mezinárodní situace, a to do takové míry, že její projevy mohou výrazně ovlivnit bezpečnostní situaci v ČR. Při tomto stavu je třeba dbát zvýšené ostražitosti. S vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem „B“ souvisí také viditelný výkon služby policistů u objektů s vyšší koncentrací osob, tzv. měkkých cílů, mezi které pak patří školská zařízení, včetně základních škol. Nejednalo se tedy o reakci na konkrétní bezpečnostní hrozbu „vůči školám v daném regionu“, ale na obecné preventivní opatření v rámci ochrany měkkých cílů.
Bližší informace k předmětnému usnesení a měkkým cílům naleznete na veřejně dostupných internetových stránkách vlády a ministerstva vnitra:
https://odok.gov.cz/portal/zvlady/usneseni/2025/85/
https://mv.gov.cz/clanek/vlada-schvalila-revizi-systemu-ohrozeni-terorismem.aspx
https://mv.gov.cz/clanek/bezpecnostni-situace-v-cesku-se-nemeni-vlada-prodlouzila-stavajici-stupen-ohrozeni-terorismem-b.aspx
https://mv.gov.cz/clanek/ochrana-mekkych-cilu.aspx.
Vzhledem k povaze plnění výše zmíněných služebních úkolů Policie České republiky se jednalo o hlídkovou činnost prvosledové hlídky, která disponuje jak krátkou, tak dlouhou střelnou zbraní a venkovní výkon služby uniformovanou hlídkou s těmito zbraněmi je tak nedílnou součástí zabezpečení veřejného pořádku v celé ČR. Tyto hlídky jsou standardně vybaveny dlouhou střelnou zbraní, tak aby bylo zabezpečeno reálné plnění úkolů obsažených v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii ČR“).
Působnost prvosledových hlídek je primárně upravena v pokynu policejního prezidenta …, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti. Prvosledová hlídka obvykle provádí výkon hlídkové služby v souladu se závazným pokynem policejního prezidenta …, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie. Uvedené interní akty řízení však nejsou ve smyslu ot. č. 1 žádosti takové, na základě nichž, jak uvádíte „bylo rozhodnutoo nasazení hlídek se samopaly v okolí školských zařízení“. Pouze obecně upravují činnost hlídky, která prováděla u předmětné základní školy výkon služby.
Ad. 7
K tomuto bodu uvádíme, že k „použití dlouhé střelné zbraně“ ve smyslu ust. § 56, případně jako donucovacího prostředku podle ust. § 52 zákona o Policii ČR nedošlo. Přiměřenost použití zbraně je vyhodnocována až ve chvíli, kdy je zbraň fakticky použitá během služebního zákroku, ne před jejím možným použitím.
Ad. 8 až 16
K požadovaným informacím pod těmito body žádosti nemáme zaznamenanou žádnou informaci. Z uvedeného důvodu tyto nelze poskytnout.
Ad. 17
Jak již bylo uvedeno výše, povinný subjekt není povinen poskytovat informace, které se týkají dotazů na názor či vytváření nových informací. Pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci, a navíc je Váš požadavek v podstatě dotazem na názor povinného subjektu. Povinný subjekt by tak vytvářel jednak novou informaci, a jednak by tímto zároveň vytvářel určitý názor, přičemž tato povinnost mu ze zákona ani nevyplývá.