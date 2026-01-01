Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdům na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí informací specifikovaných níže. Tyto informace budou využity jako podklad pro projednávání situace v domě na nadcházející schůzi Společenství vlastníků jednotek zmíněné nemovitosti (SVJ).
Žádám o poskytnutí přehledu (či výpisu) všech výjezdů hlídek Policie České republiky a Městské policie realizovaných na adresu k nemovitosti: …, a to za časové období od 1. 1. 2025 do 2. 6. 2026 včetně.
V rámci tohoto přehledu žádám o sdělení:
1. Přesného data a času jednotlivých výjezdů na výše uvedenou adresu,
2. Důvodu/předmětu hlášení, na základě kterého byl výjezd realizován,
3. Způsobu vyřízení či výsledku prověření situace na místě (např. vyřešeno domluvou, postoupeno do přestupkového řízení apod.).
Beru na vědomí, že osobní údaje třetích osob (jako jsou identifikační údaje oznamovatelů či jiných účastníků) podléhají ochraně a plně akceptuji jejich případnou anonymizaci ve smyslu § 8a zákona č.106/1999 Sb.
…“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ povinný subjekt uvádí, že v rámci tohoto zákona poskytne pouze takové informace, které existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že za požadované období od 1. 1. 2025 do 2. 6. 2026 bylo ve vztahu k adrese … zaznamenáno 10 oznámení spojených s výjezdem hlídek Policie ČR na uvedenou adresu.
Důvody výjezdu hlídek Policie ČR na místo události je uveden pouze v obecné rovině při nezbytném respektování práva na ochranu soukromí, osobnosti a ochrany osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ.
K požadovaným časovým údajům uvádíme čas vyslání hlídky na místo události.
K jednotlivým událostem pak v rozsahu zaznamenaných informací uvádíme následující:
- událost ze dne 4. 2. 2025, hlídka vyslána v čase 09:31 hodin, poškození vozidla, věc šetřena jako podezření z přestupku, následně věc byla odložena (neznámý pachatel),
- událost ze dne 6. 3. 2025, hlídka vyslána v čase 23:01 hodin, vloupání do vozidla, věc prověřována jako podezření z trestného činu,
- událost ze dne 9. 3. 2025, hlídka vyslána v čase 08:01 hodin, vloupání do vozidla, věc prověřována jako podezření z trestného činu,
- událost ze dne 28. 9. 2025, hlídka vyslána v čase 02:02 hodin, obava z údajné cizí osoby, která má škrábat na dveře bytu, po příjezdu hlídky se na místě nikdo nenacházel, nezjištěno protiprávní jednání,
- událost ze dne 29. 10. 2025, hlídka vyslána v čase 23:27 hodin, parkování vozidel na trávě, věc šetřena jako podezření z přestupku, následně byla oznámena příslušnému správnímu orgánu,
- událost ze dne 29. 11. 2025, hlídka vyslána v čase 15:23 hodin, údajné neshody mezi partnery, osoba nechce opustit byt oznamovatelky, po příjezdu hlídky na místo si osoba vzala své věci z bytu a místo opustila, nezjištěno protiprávní jednání, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 30. 1. 2026, hlídka vyslána v čase 09:50 hodin, údajné neshody mezi partnery, osoba odešla před příjezdem hlídky na místo, nezjištěno protiprávní jednání, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 18. 2. 2026, hlídka vyslána v čase 03:11 hodin, podezřelé zvuky ze sklepa, na místě zjištěno, že se jedná o obyvatele domu, který ve sklepě uklízel, nezjištěno protiprávní jednání, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 18. 2. 2026, hlídka vyslána v čase 08:11 hodin, oznamovatele má natáčet kamera souseda údajně umístěná na okně, hlídka na místě žádnou kameru nezjistila, nezjištěno protiprávní jednání, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 25. 4. 2026, hlídka vyslána v čase 23:51 hodin, rušení nočního klidu, údajné napadení, zranění osoby nezjištěno, věc šetřena jako podezření z přestupku, následně byla oznámena příslušnému správnímu orgánu,
Dále uvádíme, že se nemůžeme vyjadřovat k požadovaným výjezdům hlídek Městské policie Ostrava, neboť se jedná o odlišný povinný subjekt a takovými informacemi tudíž nedisponujeme.