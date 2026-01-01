Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdům na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
zároveň přikládám novou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to vzhledem k dlouhodobým a opakovaným problémům s některými nájemníky objektu na adrese … .
Tyto problémy se dle podnětů obyvatel lokality týkají zejména narušování veřejného pořádku, častých konfliktů a opakovaných zásahů složek Policie ČR, což má negativní dopad na kvalitu bydlení a pocit bezpečí v dané oblasti.
Žádáme o poskytnutí následujících informací za období posledních tří let, tedy za roky 2023, 2024 a 2025:
1. Počet výjezdů Policie ČR na adresu …, v členění po jednotlivých letech.
2. V případě většího počtu výjezdů (např. narušení veřejného pořádku, konflikty mezi osobami apod.) prosím o jejich vzorek.
3. Počet evidovaných trestných činů a přestupků vztahujících se k uvedené adrese, případně jejímu bezprostřednímu okolí, opět v členění po jednotlivých letech.
Odpověď:
Tato žádost se týká obdobné věci jako Vaše předchozí žádost ze dne 27. 1. 2026 evidovaná pod č. j. …, která byla vzata zpět.
Nynější žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve uvádíme, že povinný subjekt poskytne informace, pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující.
K bodu č. 1 - Z informací operačního odboru krajského ředitelství vyplývá, že za požadované období tedy za roky 2023 až 2025 bylo zaznamenáno celkem 188 oznámení, resp. událostí týkajících se adresy … . Za rok 2023 se jednalo o 75 oznámení, za rok 2024 se jednalo o 39 oznámení, a za rok 2025 se jednalo o 74 oznámení.
K bodu č. 2 žádosti nejprve uvádíme, že ačkoliv se v tomto hovoří o vzorku, tak dle telefonické komunikace s předsedou spolku panem …, je zřejmé, že se jedná o požadavek na „vzorek“ důvodů, pro které byla učiněna oznámení na linku 158.
Povinný subjekt dle Vašeho požadavku vybral z každého roku 10 náhodně zvolených oznámení, a lze konstatovat, že nejčastěji se jednalo o rušení nočního klidu (hlasitá hudba, řev, hádky), dále to bylo poškozování cizího majetku, konflikty mezi sousedy nebo mezi rodinnými příslušníky, dále poznatky k útěkům chovanců z výchovného ústavu.
K bodu č. 3 žádosti Vám poskytujeme dokument s tabulkou, ve které jsou uvedeny počty evidovaných trestných činů a přestupků vztahujících se k adrese … . K tomuto je nutno uvést, že tento počet evidovaných skutků (trestných činů a přestupků), se nerovná počtu případů, kdy by byla pravomocně vyslovena vina pachatele (soudem v trestním řízení nebo správním orgánem v řízení o přestupku). Pro úplnost je vhodné uvést, že pokud nejsou přestupky řešeny policisty příkazem na místě, jsou oznamovány příslušných správním orgánům a policie tak již nedisponuje dalšími informacemi z případného vedeného řízení o přestupku.