Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdům na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
obracím se na Vás jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s žádostí o poskytnutí následujících informací:
- Popis požadovaných informací: Seznam výjezdů hlídek Policie ČR na adresu …
- Jedná se o výjezdy hlídek Policie ČR na výše uvedenou adresu. Pokud možno i důvody, kvůli kterým se vyjíždělo a informace o řešení daných situací.
- Období, kterého se žádost týká: 1.9.2025 - 23.11.2025
…“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti v souladu s InfZ Vám nejprve sdělujeme, že v souladu s jeho ust. § 3 odst. 3 se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle InfZ tedy povinný subjekt poskytne informace, pokud existují a jsou dostupné.
Z dostupných informačních systémů policie bylo zjištěno, že za požadované období od 1. 9. 2025 do 23. 11. 2025 bylo k adresnímu bodu …, zaznamenáno 6 oznámení spojených s výjezdem hlídek Policie ČR na Vámi uvedenou adresu. Ve vztahu k uvedené adrese, a to bez jakékoliv spojitosti s Vámi uváděnými důvody podání žádosti, povinný subjekt poskytuje tyto informace:
- dne …, rušení nočního klidu – hlasitá hudba, zpěv, po příjezdu hlídky na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, bez dalšího opatření,
- dne …, údajné neshody mezi partnery, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne …, pokračující údajné neshody mezi partnery, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne …, rušení nočního klidu – hluk, hlasitá hudba, po příjezdu hlídky na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, bez dalšího opatření,
- dne …, rušení nočního klidu – hlasitá hudba, hluk, po příjezdu hlídky na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne …, opakované rušení nočního klidu – hlasitá hudba, po příjezdu hlídky na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, věc vyřízena na místě uložením příkazu na místě.