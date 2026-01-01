Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdům na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… jako žadatel podle zákona č. 106/1999 Sb. žádá o poskytnutí následujících informací vztahujících se k adrese:
…
za období od 1. 1.2026 do současnosti:
1) kolikrát byla Policie ČR přivolána nebo vyslána na uvedenou adresu,
2) v jakých datech a přibližných časech k těmto výjezdům či zásahům došlo,
3) případně jaká evidenční nebo jednací čísla byla těmto událostem přidělena, lze-li je poskytnout.
Žadatel výslovně nežádá o poskytnutí osobních údajů dotčených osob ani o obsah trestního či přestupkového spisu.
Tyto informace žádáme zaslat v elektronické podobě. Pro úplnost uvádíme, že požadované informace mají sloužit k doložení opakovanosti narušování pořádku a bezpečnosti v domě a k ochraně práv vlastníků jednotek.“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ nejprve uvádíme, že povinný subjekt poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
V rozsahu zaznamenaných informací pak ke všem bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že za požadované období od 1. 1.2026 do dne doručení Vaší žádosti tj. 8. 4. 2026 bylo na adresu … zaznamenáno 8 oznámení spojených s výjezdem hlídek Policie ČR na uvedenou adresu. Z uvedeného počtu oznámení se dvě události týkaly špatného parkování a jedna událost dopravní nehody.
Ke zbývajícím pěti událostem pak uvádíme, že tyto byly přivolanou hlídkou vyřešeny na místě bez dalšího opatření ze strany Policie ČR, proto k těmto nebyly založeny spisy, v rámci kterých by byly zadokumentovány. Tyto události tak byly zaznamenány pouze v systému Policie ČR pod níže uvedenými čísly událostí. Na základě telefonického doplnění žádosti Vám kromě doby a čísla události rovněž uvádíme i stručný důvod výjezdu hlídky na místo. Důvod je uveden pouze v obecné rovině při nezbytném respektování práva na ochranu soukromí, osobnosti a ochrany osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ.
Jedná se o tyto události:
- událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, neshody mezi partnery,
- událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, nález dokladů, hluk na schodišti,
- událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, cizí muž spící na chodbě domu (spletl si dům),
- událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, osoba zvoní na zvonky,
- událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, osoba zvoní na zvonky.