Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k výjezdům na adresu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„… jako žadatel podle zákona č. 106/1999 Sb. žádá o poskytnutí následujících informací vztahujících se k adrese:

za období od 1. 1.2026 do současnosti:

1) kolikrát byla Policie ČR přivolána nebo vyslána na uvedenou adresu,

2) v jakých datech a přibližných časech k těmto výjezdům či zásahům došlo,

3) případně jaká evidenční nebo jednací čísla byla těmto událostem přidělena, lze-li je poskytnout.

Žadatel výslovně nežádá o poskytnutí osobních údajů dotčených osob ani o obsah trestního či přestupkového spisu.

Tyto informace žádáme zaslat v elektronické podobě. Pro úplnost uvádíme, že požadované informace mají sloužit k doložení opakovanosti narušování pořádku a bezpečnosti v domě a k ochraně práv vlastníků jednotek.“

Odpověď:

Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ nejprve uvádíme, že povinný subjekt poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.

V rozsahu zaznamenaných informací pak ke všem bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.

Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že za požadované období od 1. 1.2026 do dne doručení Vaší žádosti tj. 8. 4. 2026 bylo na adresu … zaznamenáno 8 oznámení spojených s výjezdem hlídek Policie ČR na uvedenou adresu. Z uvedeného počtu oznámení se dvě události týkaly špatného parkování a jedna událost dopravní nehody.

Ke zbývajícím pěti událostem pak uvádíme, že tyto byly přivolanou hlídkou vyřešeny na místě bez dalšího opatření ze strany Policie ČR, proto k těmto nebyly založeny spisy, v rámci kterých by byly zadokumentovány. Tyto události tak byly zaznamenány pouze v systému Policie ČR pod níže uvedenými čísly událostí. Na základě telefonického doplnění žádosti Vám kromě doby a čísla události rovněž uvádíme i stručný důvod výjezdu hlídky na místo. Důvod je uveden pouze v obecné rovině při nezbytném respektování práva na ochranu soukromí, osobnosti a ochrany osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ.

Jedná se o tyto události:

  • událost ze dne  … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, neshody mezi partnery,
  • událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, nález dokladů, hluk na schodišti,
  • událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, cizí muž spící na chodbě domu (spletl si dům),
  • událost ze dne …  v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, osoba zvoní na zvonky,
  • událost ze dne … v čase … hodin zaznamenána pod číslem události …, osoba zvoní na zvonky.

