Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdům na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Jako žadatelka podle zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám Policii České republiky – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – o poskytnutí informací týkajících se zásahů Policie ČR na adrese:
…, případně v jejím bezprostředním okolí,
v období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025.
Požaduji poskytnout:
1. Přehled všech výjezdů a zásahů Policie ČR na uvedené adrese v daném období.
2. U každého zásahu prosím uvést:
datum a čas,
stručný důvod zásahu (např. narušení veřejného pořádku, rušení nočního klidu, konflikt osob, dopravní událost apod.),
informaci, zda byl zásah řešen hlídkou PČR nebo jinou složkou. (Víme, že zasahovaly i hlídky OHS).
3. Pokud je to možné, žádám o vyčlenění zásahů souvisejících s provozem objektu na této adrese.
…“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ nejprve sdělujeme, že ve vztahu k výjezdům na konkrétní adresu je podstatné, o jakou budovu se jedná, resp. zda je užívána úzkým okruhem osob a zda by případné poskytnutí informace mohlo zasáhnout do soukromí osob či do práva na ochranu osobních údajů. Ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ informace týkající se soukromí fyzické osoby povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především občanský zákoník. Osobní údaje jsou předmětem ochrany vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
V případě Vámi uvedené adresy však povinný subjekt poskytnutím informací nezasáhne do soukromého a osobního života jakékoliv osoby, neboť níže uvedené výjezdy hlídek Policie ČR nejsou spojeny s osobami, které by na dané adrese žily. Z realizovaných výjezdů je patrné, že v budově probíhají akce či oslavy různých osob soukromého charakteru.
Dále je nutno uvést, že povinný subjekt poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že za požadované období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 bylo na adresu … zaznamenáno 8 oznámení spojených s výjezdem hlídek Policie ČR na uvedenou adresu (např. hlídka obvodního oddělení (dále jen „OOP“), hlídka oddělení hlídkové služby (dále jen „OHS“). Vzhledem k formulaci Vaší žádosti uvádíme, že i OHS jsou organizačními články Policie ČR.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak souhrnně ke všem bodům žádosti poskytujeme tyto informace:
- dne 19. 7. 2025 ohlášeno v čase 23:01 hodin - rušení nočního klidu, na místo vyslány hlídky OOP Bohumín a OHS Karviná, po příjezdu na místo byly osoby poučeny, hosté se zklidnili, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne 25. 7. 2025 ohlášeno v čase 23:28 hodin - rušení nočního klidu - hlasitá hudba, na místo vyslány hlídky OOP Bohumín a OHS Karviná, po příjezdu na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne 16. 8. 2025 ohlášeno v čase 22:38 hodin, rušení nočního klidu - hlasitá hudba, na místo vyslána hlídka OOP Bohumín, po příjezdu na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne 6. 9. 2025 ohlášeno v čase 22:39 hodin - rušení nočního klidu - hlasitá hudba, na místo vyslána hlídka OOP Bohumín, po příjezdu na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, věc oznámena Městskému úřadu Bohumín, neboť se jednalo o druhé oznámení, přičemž první oznámení měla řešit hlídka Městské policie Bohumín,
- dne 25. 10. 2025 ohlášeno v čase 00:17 hodin - rušení nočního klidu - hlasitá hudba, na místo vyslány hlídky OOP Bohumín a OHS Karviná, po příjezdu na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne 25. 10. 2025 ohlášeno v čase 03:20 - rušení nočního klidu - křik, údajné fyzické napadení, na místo vyslány hlídky OOP Bohumín, OHS Ostrava, OHS Karviná a hlídka Městské policie Bohumín, po příjezdu na místo nebylo zjištěno protiprávní jednání, účastníci akce se rozešli,
- dne 13. 12. 2025 ohlášeno v čase 01:08 hodin - rušení nočního klidu – hlasitá hudba, na místo vyslána hlídka OOP Bohumín, po příjezdu na místo byly osoby poučeny, hudba byla ztišena, věc vyřízena na místě, bez dalšího opatření,
- dne 27. 12. 2025 ohlášeno v čase 23:43 hodin - rušení nočního klidu – hlasitá hudba, na místo vyslány hlídky OOP Bohumín a OHS Karviná, po příjezdu na místo bylo zjištěno, že věc již řeší hlídka Městské policie Bohumín.