Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdům na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Žádám tímto o poskytnutí záznamu všech policejních výjezdů na adresu … za poslední období (např. posledních 6 měsíců), včetně stručného důvodu zásahu, pokud je to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Záznamy mohou být poskytnuty v nezbytné anonymizované podobě.
…“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ sdělujeme následující. Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že za požadované období (posledních 6 měsíců) bylo na adresu … zaznamenáno 6 oznámení spojených s výjezdem hlídek Policie ČR na uvedenou adresu.
Událost ze dne … byla zaznamenána v systému Policie ČR pod číslem události … . Další událost rovněž ze dne … pod číslem události … . Událost ze dne … pod číslem události … . Událost ze dne … pod číslem události … . Událost ze dne … pod číslem události … . Událost ze dne … pod číslem události … .
Výše uvedené záznamy ze systému Policie ČR Vám poskytujeme ve Vámi požadované anonymizované podobě, a to s ohledem na níže uvedenou zákonnou výluku.
Tato zákonná výluka se týká ochrany osobních údajů, projevů osobní povahy a ochrany osobnosti a soukromí fyzických osob vyplývající z ust. § 8a odst. 1 InfZ. Toto ustanovení stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Poskytované záznamy obsahují množství osobních údajů, včetně projevů osobní povahy (obsahy oznámení a výpovědí) a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí fyzických osob.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobním údajem je tedy vše, co je neodmyslitelně spjato s danou konkrétní osobou a co jí v podstatě identifikuje. Osobním údajem jsou tak i informace o chování a postupu určité osoby.
Ochrana osobnosti člověka, včetně ochrany soukromí je pak zakotvena především v občanském zákoníku. Podle ust. § 81 odst. 2 ochrany požívají ochrany mimo jiné jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Problematiku soukromí osoby rovněž upravuje ust. § 86 občanského zákoníku, kde je zejména stanoveno, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle InfZ nevyplývá.
Prostředkem ochrany osobních údajů, projevů osobní povahy a soukromí jakožto součásti ochrany osobnosti je právě Vámi požadovaná anonymizace.
Při anonymizaci dokumentů povinný subjekt přihlédl k tomu, že v těchto jsou uvedeny skutečnosti, které jsou Vám jakožto žadateli známy, neboť v nich vystupujete jako oznamovatel nebo svědek. Jedná se především o osobní údaje týkající se Vaší osoby a dále informace, resp. osobní údaje k osobám, které sám zmiňujete v rámci svých oznámení či podaném vysvětlení. Tyto údaje jsou Vám tak poskytnuty v neanonymizované podobě.
Při anonymizaci poskytnutých záznamů povinný subjekt rovněž přihlédl k tomu, že v těchto jsou uvedeny skutečnosti, na něž se vztahuje ust. § 11 odst. 1 písm. a) InfZ. Podle tohoto ustanovení může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. V poskytnutých záznamech tak byla provedena minimální, avšak nezbytná anonymizace především volacího znaku policejních hlídek. Určitý volací znak je identifikačním prvkem v rámci neveřejné komunikace mezi hlídkami Policie ČR při plnění úkolů policie. Jedná se o komunikační prostředky, které obecně nejsou přístupné veřejnosti a mají taktický význam při plnění úkolů Policie České republiky v rámci ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Poskytnutím těchto údajů by mohlo dojít k ohrožení této činnosti.