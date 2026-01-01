Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdům na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás tímto žádám o poskytnutí informace týkající se výjezdů a tísňových volání na linku 158, vztahující se k adrese … .
Za období od prosince 2025 do května 2026 žádám zejména o:
• počet evidovaných oznámení a výjezdů Policie ČR k uvedené adrese,
• data a časy jednotlivých oznámení či zásahů,
• stručný charakter oznámení nebo důvodu zásahu,
• případně čísla jednací nebo spisové značky jednotlivých událostí, pokud je jich poskytnutí možné.
Pokud některé informace nelze poskytnout v plném rozsahu, žádám alespoň o jejich částečné poskytnutí v anonymizované podobě.
Důvodem žádosti je získání podkladů pro soudní řízení týkající se situace v uvedeném bytovém domě.“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ nejprve uvádíme, že povinný subjekt poskytne pouze takové informace, které existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že za požadované období od 1. 12. 2025 do dne doručení Vaší žádosti tj. 27. 5. 2026 bylo ve vztahu k adrese … zaznamenáno 9 oznámení. Všechna tato oznámení byla spojena s výjezdem hlídek Policie ČR na uvedenou adresu.
Pouze k jediné události byl založen spis, ostatní události byly vyřešeny na místě bez dalšího opatření ze strany policie, tedy nebyl k těmto událostem založen žádný spis, v rámci kterého by byly zadokumentovány. Těchto 8 událostí tak bylo zaznamenáno pouze v systému Policie ČR pod čísly událostí. Důvod výjezdu hlídky na místo události je uveden pouze v obecné rovině při nezbytném respektování práva na ochranu soukromí, osobnosti a ochrany osobních údajů ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ.
K jednotlivým událostem pak v rozsahu zaznamenaných informací uvádíme následující:
- událost ze dne 18. 2. 2026 v čase 5:52 hodin zaznamenána pod číslem události …, osoba zvonila na zvonky, měla bydlet u někoho v domě a nemohla se dozvonit na byt, ve kterém bydlí, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 24. 2. 2026 v čase 14:19 hodin zaznamenána pod číslem události …, osoba žádala o vyvedení druhé osoby pod vlivem alkoholu z bytu, osoba na výzvu hlídky byt opustila, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 6. 3. 2026 v čase 18:54 hodin zaznamenána pod číslem události …, agresivní osoba pod vlivem alkoholu, která měla následně z bytu odejít, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 11. 3. 2026 v čase 14:12 hodin zaznamenána pod číslem události …, nedorozumění mezi spolubydlícími osobami pod vlivem alkoholu, poté jedna z nich z bytu odešla, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 11. 3. 2026 v čase 18:29 hodin zaznamenána pod číslem události …, problémy s kamarádem, kterého osoba pustila do bytu, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 28. 3. 2026 v čase 08:57 hodin zaznamenána pod číslem události …, cizí osoba se má dobývat do bytu oznamovatele, hlídka na místě nikoho nenašla, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 20. 4. 2026 v čase 09:42 hodin zaznamenána pod číslem události …, křik v bytě, údajné napadání, hlídka na místě zjistila slovní rozepři, osoby poučeny, věc vyřízena na místě,
- událost ze dne 15. 5. 2026 v čase 12:02 hodin zaznamenána pod číslem události …, agresivní osoba pod vlivem alkoholu v bytě, kdy odmítá opustit byt oznamovatele, věc evidována pod č. j. … jako přestupek proti veřejnému pořádku podle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, dne 20. 5. 2026 byla oznámena na Úřad městského obvodu Ostrava – Jih,
- událost ze dne 15. 5. 2026 v čase 14:44 hodin zaznamenána pod číslem události …, osoba se vrátila a dobývá se do bytu, po příjezdu hlídky na místo si osoba vzala své věci z bytu a místo opustila, věc vyřízena na místě.