Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdu na adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… žádám o poskytnutí informace, zda byla dne … v čase cca třicet minut po pulnoci vyslána policejní hlídka na adresu … .
Pokud k výjezdu došlo, žádám o sdělení:
a) Z jakého důvodu byla hlídka na místo vyslána?
b) Pod jakým číslem jednacím či číslem události (č. j. / ČTS) je tento výjezd evidován?
c) Který útvar Policie ČR úkon prováděl?
V případě, že o tomto výjezdu neexistuje v evidencích Policie ČR žádný záznam, žádám o výslovné potvrzení této skutečnosti.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutno uvést, že povinný subjekt Vám požadované informace poskytuje s ohledem na skutečnost, že je Vám známo, že předmětná událost se týká Vaší osoby. Rovněž že je Vám známa osoba oznamovatele, neboť jste měl na místě události za přítomnosti oznamovatele komunikovat s hlídkou Policie ČR.
Dále je nutno uvést, že povinný subjekt v režimu InfZ podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytuje pouze informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané, a to na jakémkoli nosiči.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak ke všem bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že dne … v čase … hodin byla na Vámi uvedenou adresu vyslána hlídka obvodního oddělení Třinec územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství, a to na základě oznámení na linku 158 z důvodu údajného nevydání osobních věcí oznamovateli ze strany Vaší osoby. Na místě nebylo zjištěno protiprávní jednání, věc byla vyřízena na místě, proto k události nebyl založen spis, v rámci kterého by věc byla zadokumentována. Událost byla zaznamenána v systému Policie ČR pod číslem události … .