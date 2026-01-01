Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k výjezdu na adresu
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„V souladu s § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a § 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
žádám o poskytnutí informace (případně kopie úředního záznamu) o zákroku policie, ke kterému došlo dne 22.12.2023 ve večerních hodinách v místě … .
Důvodem mé žádosti je potřeba prokázat průběh zásahu, jehož jsem byl účastníkem.
Policie byla na místo přivolána mou manželkou, avšak k žádnému protiprávnímu jednání z mé strany nedošlo a celá situace proběhla klidně a bez zjištění přestupku nebo trestného činu.
Žádám o sdělení čísla jednacího případu (č.j.), případně kopii záznamu o události (ISÚ), úředního záznamu o zákroku, nebo jiného dokumentu, který byl k této události sepsán.
…“
Odpověď:
Je třeba podotknout, že Vámi uváděný § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je již zrušen, nicméně co do komplexního obsahu se skutečně jedná o žádost dle InfZ.
Povinný subjekt po vyhodnocení Vaší žádosti dle InfZ uvádí, že podle ust. § 3 odst. 3 InfZ poskytuje pouze informace, které jsou zaznamenané na jakémkoli nosiči.
V rozsahu zaznamenaných informací sdělujeme následující.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že k Vámi uváděnému „zákroku“ evidujeme jednu událost, a to ze dne 23. 12. 2023 (nikoli dne 22. 12. 2023, jak uvádíte).
Dne 23. 12. 2023 v čase 18:23 hodin bylo na tísňovou linku 158 přijato oznámení týkající se Vámi uvedené adresy … . Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Brušperk územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství, která nezjistila protiprávní jednání. Věc byla vyřízena na místě, proto k události nebyl založen spis, v rámci kterého, by věc byla zadokumentována. Událost je zaznamenána pouze v systému Policie ČR pod číslem události … .
Vzhledem k tomu, že požadovaný dokument obsahuje údaje třetí osoby, přičemž v žádosti sám uvádíte, že oznamovatelkou měla být Vaše manželka, povinný subjekt v rámci řešení otázky poskytnutelnosti informací kontaktoval tuto dotčenou osobu a vyrozuměl ji o obsahu Vaší žádosti (kdo žádá a co je předmětem žádosti). Dotčená osoba následně udělila výslovný souhlas s poskytnutím požadovaných informací Vaší osobě v plném rozsahu, a to včetně osobních údajů ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ, které dokument obsahuje.
Na základě tohoto souhlasu Vám požadovaný dokument poskytujeme v neanonymizované podobě.