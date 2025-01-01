Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k vyjádření policejního orgánu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
14. Žádám o informaci, zda již Policie ČR vydala vyjádření k záměru napojení ulice U staré elektrárny na ulici Keltičkova, k.ú. Slezská Ostrava? A pokud ano, prosím o zaslání takového dokumentu.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt nejprve posoudili v souladu s ust. § 14 odst. 2 InfZ a k tomuto sdělujeme následující.
…
Dále je nutno uvést, že z žádosti, kterou adresujete současně pěti subjektům, nejsou jednotlivé dotazy v textu adresovány konkrétním povinným subjektům. Policii ČR jmenujete jako poslední povinný subjekt, přičemž přímo ji oslovujete pouze v dotazu č. 14. Proto jsme s ohledem na výše uvedené vyhodnotili, že se k našemu krajskému ředitelství vztahuje pouze tento dotaz. Bylo vycházeno rovněž ze skutečnosti, že policie ve věci týkající se Vaší žádosti vystupuje „pouze“ jako dotčený orgán, nikoliv jako orgán, který jakkoliv rozhoduje.
Povinné subjekty mají podle ust. § 2 odst. 1 InfZ povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Poskytování informací je rovněž limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Ustanovení § 2 odst. 4 InfZ stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt podle InfZ poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné.
K tomuto bodu žádosti pak uvádíme, že disponujeme zaznamenanou informací, a to dokumentem vydaným dopravním inspektorátem Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „DI Ostrava“) dne … evidovaným pod č. j. …, označeným jako „… – vyjádření“ (dále jen „dokument DI Ostrava - vyjádření“) Tento dokument může být dle svého obsahu považován za „vyjádření k záměru napojení ulice U staré elektrárny na ulici Keltičkova, k.ú. Slezská Ostrava“, který požadujete ve své žádosti.
Dokument DI Ostrava - vyjádření Vám dle ust. § 12 InfZ poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje žádné informace, které by měly být dle ustanovení InfZ vyloučeny.
Příloha tohoto dokumentu – předložený projekt novostavby bytového komplexu na parcelách č. … v k. ú. Slezská Ostrava, který byl krajskému ředitelství předložen k odsouhlasení soukromým subjektem, Vám nebude poskytnut s odkazem na ust. § 11 odst. 2 písm c) InfZ. Neposkytnutí tohoto dokumentu je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.