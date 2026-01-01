Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k vozidlům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„… ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádá náš spolek o poskytnutí informací týkajících se vyřazení a následného prodeje motorových vozidel, která byla (nebo jsou) v evidenci majetku Policie ČR, konkrétně u KŘP Moravskoslezského kraje.

Jedná se o vozidla s registračními značkami:

V souvislosti s těmito vozidly žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

1. Jsou výše uvedená vozidla ke dni podání této žádosti stále v majetku Policie ČR (resp. České republiky s právem hospodařit pro KŘP MSK)?

2. Pokud již vozidla nejsou v majetku PČR, kdy (přesné datum vyřazení) a na základě jakého rozhodnutí byla vyřazena z vozového parku a jaký byl kilometrový nájezd každého z vozidel?

3. Jakým způsobem byl realizován prodej těchto konkrétních vozidel (např. veřejná dražba, prodej formou výběrového řízení s obálkovou metodou, přímý prodej)?

4. Za jakou konečnou kupní cenu byla vozidla prodána a kdo byl kupujícím (v případě fyzické osoby žádáme o informaci, zda se jedná o osobu v pracovním nebo služebním poměru k PČR a o jeho služební číslo)?

5. Byla prodejní cena stanovena na základě znaleckého posudku o ceně obvyklé? Pokud ano, žádáme o zaslání kopií těchto posudků.

6. Tato vozidla disponovala měřícím a záznamovým zařízením, které bylo namontováno na vozidle a bylo tedy jejich součástí. Jakým způsobem byla tato zařízení odstraněna, kým byla odstraněna, kde se momentálně nacházejí a kolik stála jejich demontáž (uveďte za každé vozidlo zvlášť)? „

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutné uvést, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace zaznamenané na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací.

V rozsahu zaznamenaných informací pak ke všem bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje nikdy nevykonávalo právo hospodaření k vozidlu registrační značky …, z toho důvodu se nelze vyjádřit k ostatním bodům Vaší žádosti, neboť se pro povinný subjekt jedná o nezaznamenané informace.

K vozidlu registrační značky … pak uvádíme, že ke dni Vaší žádosti bylo toto vozidlo stále v provozu, tedy Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje stále přísluší právo hospodaření k tomuto vozidlu. Jelikož však své dotazy dle úvodní části žádosti spojujete s vyřazením a následným prodejem Vámi uváděných motorových vozidel, nelze se ani v tomto případě ke zbylým dotazům vyjádřit, neboť pro povinný subjekt se jedná o neexistující informace.

