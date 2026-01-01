Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k usnesení o odložení věci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádám o zaslání anonymizovaného usnesení (vč. odůvodnění) o odložení věci – podnětu, na základě kterého bylo prošetřováno hospodaření Honebního společenstva …, IČ …, sídlem …, které bylo dne 16.12. 2025 podle § 159a odst.1 trestního řádu odloženo. O tomto jsem byl vyrozuměn písemnosti pod Č. j. … .“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme dokument „usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu ze dne 16. 12. 2025 č. j. …“.
Dokument poskytujeme ve Vámi požadované anonymizované podobě, a to s ohledem na níže uvedenou zákonnou výluku.
Tato zákonná výluka se týká především ochrany osobních údajů, projevů osobní povahy a soukromí osob vyplývající z ust. § 8a odst. 1 InfZ. Toto ustanovení stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Součástí předmětného usnesení o odložení věci jsou osobní údaje osob podávajících vysvětlení, projevy osobní povahy (obsahy jejich výpovědí) a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí těchto osob. Prostředkem ochrany těchto údajů je právě Vámi požadovaná anonymizace.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích či společenském chování. Osobním údajem jsou tak i informace o chování a postupu určité osoby.
Ochrana soukromí je zakotvena především v občanském zákoníku. Podle ust. § 81 odst. 2 ochrany požívají mimo jiné jeho vážnost, čest, soukromí. Problematiku soukromí osoby rovněž upravuje ust. § 86 občanského zákoníku, kde je zejména stanoveno, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle InfZ nevyplývá.
V kontextu tak bylo nutno neposkytnout také údaje určující vztah fyzické osoby k právnické osobě, které by mohly vést jednak k identifikaci fyzické osoby, ale i k identifikaci informací soukromého charakteru.
Při anonymizaci dokumentu pak bylo přihlédnuto k tomu, že v tomto jsou uvedeny skutečnosti, které jsou Vám známy. Jednak jste některé z nich uvedl v rámci podaného trestního oznámení a následně jste tyto doplnil v průběhu vedeného trestního řízení, a jednak k nim máte přístup z pozice člena honebního společenstva. V dokumentu tak byly ponechány informace, které se týkají nejen Vás samotného, ale také informace týkající se právnických osob vystupujících v daném trestním řízení, dále informace vyplývající ze smlouvy o nájmu, dodatku k této smlouvě, kdy z průběhu trestního řízení je zřejmé, že těmito informacemi disponujete z pozice člena společenstva. Dále nebyly předmětem anonymizace informace týkající se honebního společenstva, či mysliveckého sdružení, které pochází z listin zveřejněných na internetových stránkách, např. v rejstříku honebních společenstvech, veřejném rejstříku, tedy běžně dostupných i široké veřejnosti.