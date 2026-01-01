Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k události z médií
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Podle mediálních sdělení měl dne 8. 8. 2025 proběhnout útok na budovu radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která měla být postříkána hnědou barvou (www.idnes.cz/ostrava/zpravy/marianske-hory-bedriska-protest-radnice-strava.A250808_095803_ostrava-zpravy_jog)
Tímto Vás žádám o sdělení, zda v souvislosti s výše popsaným incidentem
1) policie zahájila úkony trestního řízení;
2) policie zahájila trestní stíhání;
3) zda byla podána obžaloba;
4) zda a jakým způsobem bylo trestní řízení skončeno.
…“
Odpověď:
Ačkoliv svou žádost adresujete obvodnímu oddělení Ostrava – Mariánské Hory Městského ředitelství policie Ostrava, žádosti podle InfZ obecně vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a nejprve bylo nutné se vypořádat s posouzením osoby žadatele. Na jednu stranu je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, z čehož by se dalo usuzovat, že podáváte žádost jako fyzická osoba dle ust. § 14 odst. 2 InfZ věty druhé. Na druhou stranu k tomu uvádíte, že jste advokát, navíc je žádost odeslána prostřednictvím datové schránky advokátní kanceláře, která je tím pádem formálně považována za žadatele.
K Vámi požadovaným informacím pak ke všem bodům žádosti souhrnně uvádíme následující.
Ve Vámi uváděné věci byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu. Ve věci bylo vydáno usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu.
Nedošlo tudíž k zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu, ani k podání obžaloby.