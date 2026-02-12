Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k události na D48
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jako poškozený účastník škodné události, žádám o sdělení informací k zásahu hlídky PČR ze dne 12.2.2026 v čase mezi 06:00 a 07:00 hod na dálnici D48.
Specifikace události:
· Datum a čas: 12.2.2026, cca 06:18 hod.
· Místo závady: Masivní výtluk na souřadnicích 49.7110108N, 18.5391500E (v blízkosti kilometrovníku „64.5“; úsek Třanovice, směr Frýdek-Místek).
· Situace na místě: Tato závada ve sjízdnosti způsobila v ranních hodinách poškození většího počtu osobních vozidel i nákladního automobilu. Hlídka PČR se v uvedený čas (cca 06:18) nacházela přibližně 700 metrů za místem závady ve směru jízdy, kde dokumentovala škody na vozidlech, která do uvedeného výtluku najela přede mnou.
Jako vlastník poškozeného vozidla … který událost nahlásil správci komunikace, žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Sdělení čísla jednacího, pod kterým Policie ČR tento zásah a hromadné poškození vozidel na daném úseku eviduje.
2. Informaci o vyhodnocení dopravního značení: Zda hlídka PČR po příjezdu na místo vyhodnotila stávající značení jako dostatečné, nebo zda shledala toto značení jako nezpůsobilé a iniciovala u správce komunikace (ŘSD) jeho okamžité posílení.
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a nejprve uvádí, že podle ust. § 3 odst. 3 InfZ poskytne informace, které jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči, a kterými disponuje. Současně dle ust. § 2 odst. 4 InfZ není povinen mimo jiné vytvářet nové informace.
V rozsahu zaznamenaných informací pak k jednotlivým bodům žádosti sděluje následující.
K bodu 1 žádosti
V souvislosti s popisovanou událostí nebyl Policií ČR založen žádný spis, v rámci kterého by událost byla zadokumentována. Z tohoto důvodu nelze požadovanou informaci poskytnout, neboť neexistuje. Pro povinný subjekt se tak jedná o nezaznamenanou informaci dle ust. § 3 odst. 3 InfZ.
Vámi popisovaná událost byla pouze zaznamenána v systému Policie ČR (v rámci operačního odboru).
Vedoucí dálničního oddělení Frýdek-Místek krajského ředitelství (dále jen „dálniční oddělení“) uvedl, že „Všichni řidiči byli na místě řádně poučení a žádný z nich nežádal šetření události ze strany Policie České republiky…“
K bodu 2 žádosti
Z vyjádření vedoucího dálničního oddělení rovněž vyplývá, že závada na pozemní komunikaci byla v době příjezdu hlídky dálničního oddělení označena přenosným svislým dopravním značením A7a „Nerovnost vozovky“.
V návaznosti na zjištění, že i přes označení závady přibývá počet vozidel s poškozením, byl prostřednictvím operačního odboru krajského ředitelství informován správce komunikace. Ten následně přijal opatření v rámci své působnosti, spočívající v doplnění dopravního značení a následném odstranění závady.