Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
a to u těchto řízení:
…
a) Zda byl podán návrh na podání obžaloby?
b) Jaký je aktuálně stav řízení?
c) Zda po vydání usnesení dle § 160 TrŘ bylo toto usnesení zrušeno či změněno rozhodnutím / zásahem státního zástupce? Pokud ano, žádám o poskytnutí takového rozhodnutí státního zástupce
d) Zda byla věc státním zástupcem vrácena policejnímu orgánu po návrhu na podání obžaloby (pokud takový návrh byl dán)
e) Zda po datu … bylo vydáno jakékoli rozhodnutí policejního orgánu či státního zástupce v dané věci? Pokud ano, žádám o poskytnutí těchto rozhodnutí.
…“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ Vám souhrnně ke všem bodům Vaší žádosti sdělujeme následující.
Ve věci vedené pod č. j. … byl policejním orgánem předložen Okresnímu státnímu zastupitelství v Opavě (dále jen „OSZ Opava“) návrh na podání obžaloby v souladu s ust. § 166 odst. 3 trestního řádu, čímž byla ukončena fáze vyšetřování. Ke dni vyřízení žádosti o informace dle InfZ, tj. 8. 8. 2025, nebyla dozorující státní zástupkyní OSZ Opava po předložení návrhu na podání obžaloby věc vrácena policejnímu orgánu k doplnění.
Po datu … bylo ve věci vydáno jediné „rozhodnutí“, a to usnesení státní zástupkyně OSZ Opava ze dne …, kterým bylo v souladu s ust. § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu částečně zrušeno usnesení o zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu ze dne … evidované pod č. j. … . Jiné, než uvedené „rozhodnutí“ ve věci nebylo vydáno, proto takové nelze poskytnout. Návrh na podání obžaloby není rozhodnutím.
Dokument - usnesení státní zástupkyně OSZ Opava Vám tímto poskytujeme, a to v nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na ochranu osobních údajů a soukromí vyplývající z § 8a odst. 1 InfZ a s ohledem na stále probíhající trestní řízení ve smyslu ust. § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, podle kterého povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces.
Rozsah anonymizace požadovaného dokumentu, tedy zdůvodnění, je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Pro úplnost uvádíme, že poskytujeme (anonymizovaný) dokument jiného povinného subjektu, který je jeho původcem. Je proto vhodnější obracet se s dotazy na povinné subjekty, v rámci jejichž činnosti byl dokument vyhotoven.