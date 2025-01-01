Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
- Poskytnutí všech znaleckých posudků vypracovaných pro řízení či založených do spisového materiálu v řízení sp. zn. …
- Poskytnutí všech odborných stanovisek / vyjádření vypracovaných pro řízení či založených do spisového materiálu v řízení sp. zn. …
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a sdělujeme, že povinný subjekt poskytne informace pouze, pokud existují a jsou dostupné. Dle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Obsahem Vámi uváděného spisu vedeného pod č. j. … dle vyjádření příslušného organizačního článku nejsou žádné znalecké posudky, ani odborná vyjádření, proto takové nelze ani poskytnout. Jedná se tak o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.