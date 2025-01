Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

Žadatel v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádá o informace ve věci podezření z trestného činu týrání zvířat v obci … .

Konkrétně se případ týká dlouhodobého týrání zvířat v obci … a zejména pochybení chovatele při …, kdy nechal zvířata uvázané a nezabezpečena i přes výzvu chovateli obcí. V tomto případě bylo dne … podané trestní oznámení na chovatele těchto zvířat.

Žadatel žádá o tyto informace:

Průběh šetření

Výsledky šetření

Požadované informace zašlete prosím v anonymizované podobě tj. bez případných osobních údajů fyzických osob, jejichž souhlas by jinak byl nezbytný k poskytnutí této informace.

…“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ, přičemž požadované informace Vám poskytujeme souhrnně, prostřednictvím dokumentu ze dne … č. j. …, který obsahuje odpovědi na obě Vámi položené otázky.

Formu informací stanoví ust. § 3 odst. 3 InfZ, který uvádí, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Dokument, který Vám poskytujeme, tedy usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu, je výsledkem prověřování ve věci podezření ze spáchání přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách podle ust. § 302a odst. 1 trestního zákoníku a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle ust. § 303 odst. 1 trestního zákoníku.

Poskytovaný dokument rovněž obsahuje informace o průběhu prověřování, tedy o úkonech, které byly v rámci prověřování učiněny, a které vedly k závěru, že ve věci nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Proto byla věc dne … ukončena vydáním usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu.

Dle vyjádření organizačního článku … jste o způsobu ukončení věci byla jako oznamovatelka vyrozuměna dokumentem ze dne … .

Dokument poskytujeme ve Vámi požadované anonymizované podobě a to minimálně s ohledem na ochranu osobních údajů, ochranu osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí osob, neboť předmětné usnesení o odložení věci obsahuje množství osobních údajů, včetně projevů osobní povahy (obsahy výpovědí osob podávajících vysvětlení) a dále také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí osob (fyzických osob a právnických osob). Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Prostředkem ochrany osobních údajů je právě Vámi požadovaná anonymizace.

Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích nebo ekonomickém či společenském chování nebo o majetku. Osobním údajem jsou tak i informace o chování a postupu určité osoby.

Ochrana soukromí je pak zakotvena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy dle jeho ust. § 86 nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle InfZ nevyplývá.

vytisknout e-mailem