Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

Nedávno médii proběhl článek s název „Pracovaly pro firmu a skrytě zakládaly novou. Teď ženy stíhá policie“. Viz tady článek

V tomto článku se mluví o tom, že: „Na konci dubna zahájili trestní stíhání ostravské firmy … a také tří žen z této společnosti. A to kvůli podezření ze zneužití postavení v obchodním styku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.“

Předmětný článek přikládám přílohou.

S ohledem na skutečnost, že můj klient řeší podobnou situaci, žádám tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o

1) Zaslání anonymizovaného UZTS v předmětné věci.

2) Sdělení, v jaké fází se předmětné trestní řízení nachází a pokud již byla podána obžaloba, tak sdělení spisové značky přidělené soudem.

…“

Odpověď zněla:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a sdělujeme následující.

Dokument „UZTS“ (tedy usnesení o zahájení trestního stíhání), který požadujete v bodě 1 Vaší žádosti, Vám nebude poskytnut, a to i přesto, že jste žádal o jeho anonymizovanou verzi. Odepření poskytnutí tohoto dokumentu je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

K bodu 2 žádosti pak uvádíme, že předmětné trestní řízení se nachází ve fázi vyšetřování, které dosud nebylo ze strany policejního orgánu ukončeno.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 