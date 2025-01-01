Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Nedávno médii proběhl článek s název „Pracovaly pro firmu a skrytě zakládaly novou. Teď ženy stíhá policie“. Viz tady článek
V tomto článku se mluví o tom, že: „Na konci dubna zahájili trestní stíhání ostravské firmy … a také tří žen z této společnosti. A to kvůli podezření ze zneužití postavení v obchodním styku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.“
Předmětný článek přikládám přílohou.
S ohledem na skutečnost, že můj klient řeší podobnou situaci, žádám tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o
1) Zaslání anonymizovaného UZTS v předmětné věci.
2) Sdělení, v jaké fází se předmětné trestní řízení nachází a pokud již byla podána obžaloba, tak sdělení spisové značky přidělené soudem.
…“
Odpověď zněla:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle InfZ a sdělujeme následující.
Dokument „UZTS“ (tedy usnesení o zahájení trestního stíhání), který požadujete v bodě 1 Vaší žádosti, Vám nebude poskytnut, a to i přesto, že jste žádal o jeho anonymizovanou verzi. Odepření poskytnutí tohoto dokumentu je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
K bodu 2 žádosti pak uvádíme, že předmětné trestní řízení se nachází ve fázi vyšetřování, které dosud nebylo ze strany policejního orgánu ukončeno.